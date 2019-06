Image caption Fe wrthododd Olivia gael amser ychwanegol yn ei harholiadau TGAU am ei bod yn ofni bod yn wahanol

Mae angen cael trafodaeth gyda phobl ifanc, athrawon a rhieni er mwyn chwalu unrhyw "stigma" sydd ynghlwm â threfniadau fel cael amser ychwanegol yn ystod arholiadau, medd elusen.

Mae SNAP Cymru - sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i bobl ifanc a rhieni - yn dweud eu bod yn clywed achosion o fyfyrwyr yn gwrthod trefniadau arbennig ar eu cyfer.

Cafodd 13,540 o fyfyrwyr TGAU, AS a Lefel A 25% o amser ychwanegol yn ystod eu harholiadau yn y flwyddyn 2017/18; sef 13% o'r holl fyfyrywr wnaeth sefyll arholiadau.

Yn ôl y corff arholi, CBAC, maen nhw'n sicrhau bod unrhyw ymgeisydd sydd angen unrhyw amser ychwanegol yn cael hynny.

Ofni cael ei gweld fel "rhywun gwahanol"

Mae Olivia Rogers yn fyfyrwraig 22 oed ym Mhrifysgol Abertawe - ac yn byw o ddydd i ddydd â dyspraxia, sef cyflwr sy'n effeithio ar ei chyd-symudiad.

Dywedodd: "Mwy neu lai, mae'n golygu eich bod chi'n ei chael hi'n anodd gyda hand-eye co-ordination. Weithiau chi'n edrych 'chydig yn chwithig tra'n cerdded ac mae tasgau dyddiol yn gallu bod yn heriol."

Ers blwyddyn 13, mae Olivia wedi bod yn manteisio ar y 25% o amser ychwanegol sydd ar gael iddi wrth gyflawni arholiadau - ond doedd hyn ddim wastad yn benderfyniad hawdd.

Tra'n sefyll ei harholiadau TGAU, fe wrthododd gynnig i gael amser ychwanegol am ei bod yn ofn cael ei gweld fel "rhywun gwahanol."

"Doeddwn i ddim eisiau i bobl ofyn i mi, 'pam wyt ti'n cael amser ychwanegol?'" meddai.

Tra'n iau, roedd Mathemateg a Saesneg yn bynciau anodd i Olivia, ond fe ddaeth yn ei blaen gydag ychydig o gymorth ychwanegol.

Ychwanegodd: "Fe ges i raddau TGAU reit dda, ond roedd gorffen mewn amser yn her. 'Dwi'n meddwl mod i wedi gorffen efo rhyw 10 eiliad yn weddill, neu pan oedden nhw'n dweud 'stop'."

Er bod yna fwy o ymwybyddiaeth o gyflyrau fel dyspraxia, dyslexia ac anableddau dysgu eraill, mae SNAP Cymru yn credu bod angen mwy o sgyrsiau a thrafodaethau agored i chwalu unrhyw "embaras" mae myfyrywyr yn ei deimlo.

Yn ôl Denise Inger, prif weithredwr yr elusen, mae'n clywed am straeon fel hanes Olivia, "o bryd i'w gilydd".

Dywedodd ei bod hi'n "siŵr bod ysgolion yn gwneud eu gorau" mewn achosion fel hyn, ond bod angen "chwalu'r stigma a chael trafodaeth" ar y mater.

"Fe ddyle ni fod yn siarad gyda phobl ifanc a gwrando arnyn nhw. Allwn ni ddim cymryd yn ganiatáol bod popeth yn iawn, mae'n rhaid i ni ystyried sut y maen nhw'n teimlo.

"Mae'r ddeddf cydraddoldeb yn ddweud wrtho ni i wneud hynny ac maen rhaid i ni fod yn well am wneud hynny - cael gwared â'r stigma o gael amser ychwanegol ar gyfer arholiadau."

'Ffordd o sicrhau tegwch'

Yn ogystal ag ysgolion a cholegau, mae prifysgolion hefyd yn cynnig trefniadau arbennig i fyfyrywr sydd ag anghenion dysgu neu gyflyrau penodol, cyflyrau meddygol hir-dymor neu anableddau.

Gobaith Jemma Vincent o swyddfa anableddau Prifysgol Abertawe yw bod myfyrwyr yn "fwy hyderus ac yn awyddus i ofyn am gefnogaeth" erbyn oed prifysgol.

Mae Ms Vincent yn cytuno bod stigma ynghylch trefniadau arbennig arholiadau yn "bosib" ond eu bod nhw'n gwneud "popeth" o fewn eu gallu i gael gwared â'r stigma.

"Yn aml 'dwi'n dweud wrth fyfyrwyr," meddai, "bod rhaid edrych arno, nid fel mantais i chi, ond fel ffordd o sicrhau tegwch.

Image caption 'Rhaid edrych ar amser ychwanegol nid fel mantais ond fel tegwch', medd Jemma Vincent o swyddfa anableddau Prifysgol Abertawe

"Fe allai fod y gwahaniaeth rhwng cael digon o amser i orffen arholiad [a pheidio], sy'n bwysig mewn asesiadau sydd wedi eu hamseru - felly peidiwch ag oedi ydi fy nghyngor i."

Erbyn hyn, a hithau bron â graddio o'r brifysgol, mae Olivia'n gobeithio bod eraill sy'n gymwys i gael trefniadau arbennig, yn yr ysgol a'r brifysgol, yn agored ac yn gofyn am gymorth.

Mae'n dweud: "Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd, mi fyswn i'n dweud - dyfalbarhawch - ac os ydych chi angen help, gofynnwch amdano ac fe fydd yna le i chi yn yr ysgol lle mae modd gofyn am help - ac mae'n fwy na thebyg y cewch i."