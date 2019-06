Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais A fydd ffordd liniaru'r M4 yn cael ei hadeiladu?

Bydd nifer yn cadw llygad barcud ar ddigwyddiadau yn y Senedd ddydd Mawrth wrth i ni ddisgwyl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am ddyfodol ffordd liniaru'r M4 i'r de o Gasnewydd.

Mae Dr Eleri Rosier, darlithydd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd, yn teithio ar y briffordd yn gyson o'i chartref yn Rhaglan, Mynwy.

Mae'n gweithio o'i chartre' yn achlysurol er mwyn osgoi'r daith drwy Dwneli Bryn-glas ger Casnewydd - ardal sy'n gur pen i nifer o deithwyr.

"O'n i'n arfer teimlo'n rhwystredig, ac o'n i'n cal y road rage weithiau. Dwi'n 'neud yn siŵr nawr nad oes cyfarfodydd yn dechrau yn rhy gynnar," meddai.

"Hwn yw'r bottleneck, hwn yw'r broblem. Dyw e ddim yn chwarter milltir hyd yn oed. Mae'n fach dros ben, ond mae'r effaith ar lif y traffig yn enfawr."

'Gwastraff amser'

Ers symud i Raglan 12 mlynedd yn ôl, mae Dr Rosier wedi bod yn disgwyl yn amyneddgar am welliannau i'r ffordd.

A disgwyl eto fyth fydd hi mae'n debyg gyda dyfalu cynyddol y bydd cynlluniau i godi ffordd newydd yn cael eu diystyried.

"Mae jest yn hala fi i godi fy aeliau a jest meddwl 'na wastraff amser, wastraff siarad. Ti jest yn meddwl beth yw'r pwynt o'r holl siarad yma pan does dim byd yn digwydd yn y pen draw," ychwanegodd.

Image caption Y disgwyl yw y byddai'r cynllun yn costio hyd at £1.4bn i'w gwblhau

Marchnata yw arbenigedd Dr Rosier, a dyw'r diffyg cysondeb a diffyg penderfyniad ddim yn adlewyrchu'n dda ar ddelwedd Cymru, meddai.

"Dyw e ddim yn rhoi'r argraff bo' ni'n wlad sy'n gallu gwneud penderfyniadau cyflym, slic.

"Ni'n pendroni cymaint a ma' pethau ddim yn digwydd yn y diwedd. Dyw e ddim yn dod drosto fel gwlad sy'n hyderus yn eu penderfyniadau."

Penderfyniad anodd

Yn ogystal â hynny, mae'n amharu ar brofiad ymwelwyr i Gymru, yn ôl Dr Rosier.

"Y peth cyntaf sy'n digwydd iddyn nhw, pan ma' nhw'n dod dros y bont a dod mewn i Gymru yw ma' nhw'n styc mewn traffig, yn methu mynd trwy Dwneli Bryn-glas ac mae'n cymryd oriau iddyn nhw gyrraedd Caerdydd, y brifddinas."

Fodd bynnag, mae Dr Rosier yn cydnabod nad yw'r penderfyniad yn un hawdd, a hynny tra bod nifer o gyrff amgylcheddol yn gwrthwynebu ffordd newydd.

"Ni'n defnyddio'r gwlypdiroedd lot fel teulu, ni'n mynd lawr â'r plant i chwarae ar y beics a dwi'n deall yr ochr 'na o'r stori a ma'r amgylchedd yn rhywbeth mor bwysig.

"Ond dwi'n gorfod 'neud y daith yma bron pob dydd hefyd, ac eistedd mewn traffig, so dwi mewn dau feddwl a dweud y gwir."