Oriel: Goreuon Eisteddfod yr Urdd

Am wythnos oedd hi ym Mae Caerdydd! Dyma rhai o'n hoff luniau o'r Eisteddfod...

Image caption Roedd croeso i bawb i Eisteddfod Caerdydd a'r Fro

Image caption Hei Mistar Urdd! Disgyblion Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd wedi dod i'r maes yn eu coch, gwyn a gwyrdd

Image caption Gwenno o Bontypridd yn mwynhau neidio

Image caption Rajasthan Heritage Brass Band yn diddanu'r picnicwyr ar risiau'r Senedd

Image caption Y DJ adnabyddus Huw Stephens oedd Llywydd y Dydd ddydd Mawrth - ac fe gafodd gyfarfod â'r dyn ei hun, Mistar Urdd!

Image caption Y model Jess Davies yn flogio o faes yr Urdd

Image caption Er ei bod hi'n bwrw glaw ddydd Mercher, wnaeth hynny ddim amharu ar hwyl Amelie a'i brawd bach Seb

Image caption Roedd yn rhaid i barti unsain ysgol Llanychllwydog godi'n gynnar er mwyn cyrraedd eu rhagbrawf nhw

Image caption Roedd Ryan Giggs, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, yn yr Eisteddfod ddydd Mercher - ond nid i gystadlu

Image caption Doedd y glaw ddim am stopio Elizabeth o Gwm Parc, Rhondda, rhag cael ei chips

Image caption Roedd Shane Williams draw yn y Bae ddydd Gwener, i lansio Cwpan Criced y Byd

Image caption Dwylo i fyny! Hwyl gyda swigod ar y maes

Image caption Rhaid edrych eich gorau i ddod i'r Steddfod - jest gofynnwch i Dobby

Image caption Elsa a Lois o Ynys Môn yn mwynhau ar y maes

Image caption Iestyn Tyne - enillydd y gadair ddydd Iau, yw'r person cyntaf erioed i 'ennill y dwbl' sef coron a chadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Image caption Ffion, Aisha a Leo, tri o gyflwynwyr newydd Ymbarél ar S4C - cyfres newydd i bobl ifanc sy'n dathlu amrywiaeth LHDT a hunaniaeth

Image caption Enlli wrth ei bodd â'r llun mae Dad wedi ei dynnu ohoni hi â'i harwr, Mistar Urdd

