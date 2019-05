Image caption Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Heol y Bont yn ardal Llandaf

Mae rhedwr wedi cael ei daroi mewn i afon Taf yng Nghaerdydd yn dilyn gwrthdrawiad gyda char ar bont.

Mae'r dyn yn cael ei drin gan barafeddygon wedi iddyn nhw gael eu galw i'r digwyddiad ar Heol y Bont yn ardal Llandaf am 16:50.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod hefyd wedi mynychu'r digwyddiad gyda dau dîm ar gychod.

Roedd yr ambiwlans awyr hefyd yn bresennol, ac mae'r heddlu wedi cau'r ffordd tra'u bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Does dim gwybodaeth eto am gyflwr y rheiny fu'n rhan o'r gwrthdrawiad.