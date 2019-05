Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Bu'n rhaid i Chris Cooke gael ei gario o'r maes yn dilyn yr anaf

Cafodd capten Morgannwg, Chris Cooke ei gario o'r maes gydag anaf i'w ffêr wrth i Sir Gaerloyw gymryd rheolaeth o'r gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd yng Nghasnewydd.

Fe wnaeth Cooke lithro tra'n batio, wrth i'w dîm orffen y diwrnod ar 241-8.

Cyn hynny fe wnaeth Sir Gaerloyw ychwanegu at eu cyfanswm o'r diwrnod cyntaf, gan gyrraedd sgôr o 463 am eu batiad cyntaf.

Ryan Higgins oedd y seren gyda'r bat i'r ymwelwyr, gyda'r sgôr o 103 yn arwain y ffordd i'r ddau dîm.