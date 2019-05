Image copyright Getty Images Image caption Pencampwriaethau Taekwondo'r Byd ydy'r unig brif gystadleuaeth dyw Jade Jones heb ennill

Mae'r pencampwr Olympaidd Jade Jones yn gobeithio cwblhau ei chasgliad o brif bencampwriaethau taekwondo'r byd wrth ennill aur ym Manceinion yr wythnos yma.

Bydd yr ymladdwr o'r Fflint yn rhan o dîm Prydain fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Taekwondo'r Byd - yr unig brif gystadleuaeth dyw hi heb ennill.

Mae Jones, 26, wedi ennill aur yn y Gemau Olympaidd, Gemau Olympaidd Ieuenctid, Pencampwriaethau Ewropeaidd a Grand Prix Taekwondo yn y gorffennol.

Mae hi hefyd wedi ennill arian (2011) ac efydd (2017) ym Mhencampwriaethau'r Byd, ond bydd hi'n anelu am aur y tro yma.

'Un sydd wedi fy osgoi'

"Dyma'r un sydd wedi fy osgoi, ac rydw i eisiau gwneud yn iawn am hynny," meddai Jones.

"Gyda fy holl ffrindiau a'n nheulu yno'n cefnogi rwy'n gobeithio y gall hi fod yn stori hudol ac y byddai'n ennill o'r diwedd ym Manceinion."

Bydd Jones yn ceisio bod y person cyntaf erioed i ennill aur taekwondo mewn tair Gemau Olympaidd yn olynol yn Tokyo 2020, ond mae hi wedi cyfaddef nad ydy hi'n siŵr a fydd hi'n parhau i gystadlu ar ôl hynny.

Fe fydd y seren ifanc Lauren Williams, 19, hefyd ymysg y rheiny fydd yn gobeithio am fedal yn y gystadleuaeth yr wythnos yma.

Bydd Pencampwriaethau Taekwondo'r Byd yn dechrau ddydd Mercher ac yn dod i ben ddydd Sul.