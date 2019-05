'Dwi ond yn cael chwe gram o brotein y dydd'

Dim ond chwe gram o brotein mae Mark Edwards yn gallu ei fwyta pob dydd.

Ers ei eni, mae Mark yn byw gyda'r cyflwr prin, Phenylketonuria (PKU), sy'n nadu ei gorff rhag prosesu protein.

Mae PKU yn gyflwr prin sy'n effeithio un ymhob 10,000 o fabanod yn y DU bob blwyddyn.

"Os fyswn i'n bwyta gormod o brotein," meddai, "'swn i'n gallu cael anxiety, depression ac wedyn os byswn i'n cario 'mlaen, 'swn i'n gallu cael brain damage."

