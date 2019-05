Damwain ffordd 'ddifrifol' yng Nghaerffili

Image caption Cafodd Ffordd Pontygwyndy yng Nghaerffili ei chau am rai oriau yn gynnar fore Sul

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal ar ôl i berson gael ei anafu mewn damwain gyda char yn ystod oriau mân fore Sul.

Cafodd yr heddlu eu galw i Ffordd Pontygwyndy am 01:30 yn dilyn adroddiadau am ddigwyddiad difrifol.

Fe gadarnhaodd y gwasanaeth ambiwlans bod un person ei gludo i'r ysbyty, ond nid yw difrifoldeb yr anafiadau wedi cael eu cadarnhau.

Mae rhan o'r ffordd a fu ar gau am rai oriau wedi'r ddamwain wedi ail-agor, ond mae rhan o'r palmant yn parhau ynghau.