Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2019

Image caption Dyma'r tair nofel sydd yn cystadlu yng nghategori ffuglen orau 2019

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi rhestrau byr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2019.

Mae'r gwobrau'n cael eu rhoi ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol o fewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Bydd enillydd pob categori yn derbyn gwobr o £1,000, ac fe fydd gwobr ychwanegol o £3,000 i brif enillydd y wobr yn y ddwy iaith.

Fe fydd enwau'r buddugol yn cael eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar nos Iau 20 Mehefin.

Rhestrau Byr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2019

Gwobr Farddoniaeth

• Twt Lol - Emyr Lewis (Gwasg Carreg Gwalch)

• Cyrraedd a Cherddi Eraill - Alan Llwyd (Cyhoeddiadau Barddas)

• Stafell fy Haul - Manon Rhys (Cyhoeddiadau Barddas)

Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth

• Ynys Fadog - Jerry Hunter (Y Lolfa)

• Llyfr Glas Nebo - Manon Steffan Ros (Y Lolfa)

• Esgyrn - Heiddwen Tomos (Y Lolfa)

Gwobr Ffeithiol Greadigol

• Cymru mewn 100 Gwrthrych - Andrew Green (Gwasg Gomer)

• Y Gymru 'Ddu' a'r Ddalen 'Wen' - Lisa Sheppard (Gwasg Prifysgol Cymru)

• Rhyddhau'r Cranc - Malan Wilkinson (Y Lolfa)

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: "Dyma gyfrolau sy'n annog darllenwyr i ystyried rhai o themâu mawr bywyd.

"Mae iechyd meddwl a hunaniaeth - boed yn bersonol neu'n genedlaethol - yn llinyn cyswllt drwy'r cyfan.

"Mae Rhestr Fer 2019 yn cynrychioli amrywiaeth anhygoel llenyddiaeth gyfoes o Gymru."

Ar y panel beirniadu Cymraeg eleni mae'r darlledwr Dylan Ebenezer, Dr Cathryn Charnell-White o Brifysgol Aberystwyth a'r bardd ac awdur Idris Reynolds.

Mae'r panel beirniadu Saesneg yn cynnwys y bardd ac Athro Sandeep Parmar, Dr Louise Holmwood-Marshall o Brifysgol Aberystwyth a'r Athro Emeritws Russell Celyn Jones.

Image caption Mae llyfrau ffeithiol greadigol Andrew Green, Lisa Sheppard a Malan Wilkinson wedi cyrraedd y rhestr fer

Rhestrau Byr Saesneg Llyfr y Flwyddyn 2019

Gwobr Barddoniaeth Roland Mathias

• Insistence - Ailbhe Darcy (Bloodaxe)

• Salacia - Mari Ellis Dunning (Parthian)

• Gen - Jonathan Edwards (Seren)

Gwobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth

• Arrest Me, for I Have Run Away - Stevie Davies (Parthian)

• West - Carys Davies (Cyhoeddiadau Granta)

• Sal - Mick Kitson (Canongate)

Gwobr Ffeithiol Greadigol

• Moneyland - Oliver Bullough (Profile)

• The light in the dark: A winter journal - Horatio Clare (Elliott & Thompson)

• Having a go at the Kaiser: A Welsh family at war - Gethin Matthews (Gwasg Prifysgol Cymru)