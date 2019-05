Byw ar ddwy lwyaid o ffa pôb y dydd?

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais "Dwi ond yn cael chwe gram o brotein y dydd"

Dim ond chwe gram o brotein mae Mark Edwards yn gallu ei fwyta pob dydd.

Mae hynny gyfystyr â thua dwy lwyed fawr o ffa pôb.

Ers ei eni, mae Mark yn byw gyda'r cyflwr prin, Phenylketonuria (PKU), sy'n atal ei gorff rhag prosesu protein.

Ond mae cyffur newydd o'r enw Kuvan yn cynnig ychydig o obaith i bobl â PKU, ac mae Mark yn ymgyrchu iddo fod ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Dywedodd AS Dwyfor Meirionydd, Liz Saville-Roberts bod afiechydon "anghyffredin fel PKU yn aml yn cael eu hanwybyddu".

Beth yw PKU?

Mae PKU yn gyflwr prin sy'n effeithio un ymhob 10,000 o fabanod yn y DU bob blwyddyn.

Dyw pobl sydd â PKU ddim yn gallu prosesu asid amino, sef cemegyn sydd i'w ganfod mewn bwyd fel cig, pysgod, a chnau.

Mae hyn yn golygu bod bwyta diet arferol bron yn amhosib.

Heb ei drin, fe all yr afiechyd niweidio'r ymennydd a'r system nerfol, gan arwain at nifer o anawsterau eraill.

Yr unig driniaethau sydd ar gael ar y GIG yw diet cyfyngedig a phrofion gwaed rheolaidd.

Image copyright Mark Evans Image caption Mae Mark wedi rhedeg sawl marathon mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o'i gyflwr

Mae Mark Edwards, 35, o Lanegryn wedi byw gyda'r cyflwr ers iddo gael ei eni.

Mae'r rhedwr brwd yn byw ar ddeiet o fwydydd protein isel sydd wedi cael ei gwneud yn arbennig i bobl sy'n byw â'r cyflwr.

"Dwi ond yn cael chwe gram o brotein y dydd - dydi hynny ddim yn lot o gwbl. Dwi ddim yn cael dim cig o gwbl, dim ŵy, dim byd felly - dim ond pethau sydd ar gael ar bresgripsiwn.

"Dwi'n gorfod checio pob dim dwi eisiau fwyta, darllen y labeli a phwyso bob dim. Dwi ddim yn cael bwyta lot o gwbl.

"Os fyswn i'n bwyta gormod o brotein, 'swn i'n gallu cael anxiety, depression ac wedyn os byswn i'n cario 'mlaen, 'swn i'n gallu cael brain damage."

Image caption Mae deiet rhywun sydd â PKU yn cael ei gyfyngu i nifer fychan o fwydydd sydd â phrotein ynddyn nhw

Ond mae 'na un cyffur - Kuvan - a fyddai'n galluogi Mark i fyw bywyd ychydig bach fwy normal.

Mae cwmni o'r enw BioMarin yn Nghaliffornia yn cynhyrchu tabledi sydd yn helpu pobl â PKU i brosesu mwy o brotein na'r arfer.

"I fi, mae'n golygu yn lle cael chwe gram o brotein y dydd, byddai'n gallu cael 15g. Ma' hynna'n massive difference i fi," eglurodd Mark.

Ond dyw Kuvan ddim ar gael ar y GIG ac felly mae'n rhaid ei archebu'n breifat.

"Mae o wedi bod ar gael ers 10 mlynedd, ond mae BioMarin wedi rhoi pris arno fo sy'n rhy ddrud i'r GIG," meddai.

Mae Mark yn dweud ei fod yn talu £4,000 y flwyddyn am 120 o dabledi, ac yn ôl y corff sy'n rheoli meddyginiaeth - National Institute for Health and Care Excellence (NICE) - gall 30 o dabledi gostio £597.22.

Bwriad y gŵr o Lanegryn ydy "cael BioMarin i ddod â'r pris i lawr" - ond dydyn nhw heb gael lwc hyd yma.

Anwybyddu PKU?

Mae'r AS Liz Saville-Roberts yn rhan o grŵp trawsbleidiol sydd yn galw ar gwmni BioMarin i ostwng pris cyffur Kuvan fel ei fod yn fwy fforddiadwy i'r Gwasanaeth Iechyd.

"Mae afiechydon anghyffredin fel PKU yn aml yn cael eu hanwybyddu, ond i'r bobl sydd yn byw gyda'r afiechyd mae'r cyflwr yn effeithio ar bob agwedd o'u bywydau.

"Dylai unrhyw gyffur sydd â'r potensial i wella bywydau'r sawl sy'n dioddef fod ar gael yn hawdd ac am ddim," meddai.

"Mae fy etholwr, Mark Edwards o Dywyn wedi gwneud campwaith o godi ymwybyddiaeth am y cyflwr a'r hyn y mae pobl sy'n dioddef o PKU yn gorfod delio ag ef o ddydd i ddydd.

"Byddaf yn parhau i gydweithio ag ef a gyda fy nghydweithwyr i wthio'r achos a sicrhau nad yw'r afiechyd yn achosi anawsterau diangen."

Image caption Mae Mark yn ddibynnol ar fwydydd arbennig sydd â llai o brotein ynddyn nhw

Mewn ymateb i'r cyhuddiad bod BioMarin yn rhy ddrud i'r Gwasanaeth Iechyd, dywedodd y cwmni: "Dyw NICE a'r NHS ddim yn cydnabod pa mor ddifrifol ydy'r afiechyd PKU.

"Mae'n amlwg felly nad ydyn nhw'n gweld unrhyw werth yng nghynnig Kuvan er bod data yn profi i'r gwrthwyneb.

"Mae BioMarin wedi gwneud cynnig i'r GIG sydd yn hynod gystadleuol o'i gymharu â marchnadoedd eraill, ond dydyn nhw heb ei dderbyn.

"Dan y meini prawf costau presennol, mae'r GIG yn disgwyl disgownt o 80%, sy'n ei gwneud yn anodd iawn i gyrraedd cytundeb sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr."

Tan fod NICE yn cyflawni gwerthusiad o Kuvan, ni fydd y cyffur ar gael ar y GIG.

Dywedodd llefarydd ar ran NICE eu bod nhw wedi "gohirio ein gwerthusiad o'r cyffur yn dilyn her i'r penderfyniad ar gychwyn yr adolygiad".

Esboniodd y llefarydd y bydd yn rhaid iddyn nhw dderbyn atgyfeiriad gan Weinidog Iechyd Llywodraeth Prydain er mwyn penderfynu'r broses y dylid gwerthuso Kuvan.

Mae Cymru Fyw wedi gofyn i'r GIG yng Nghymru am ymateb.