Mae Aelod Cynulliad yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i warchod perchnogion tai rhag costau di-ben-draw cynnal a chadw tir agored ar stadau o dai.

Pan fo datblygwyr tai yn adeiladu stadau maen nhw weithiau'n trosglwyddo'r gwaith o gynnal a chadw tir agored a ffyrdd i gwmnïau preifat.

Mae'r cwmnïau hynny wedyn yn codi tâl blynyddol ar y bobl sy'n byw ar y stadau, ond does gan y trigolion ddim dylanwad dros y gost na faint fydd y ffïoedd yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn.

Mewn ymateb i alwad gan Aelod Llafur Caerffili, Hefin David i osod uchafswm, neu wahardd y costau yn gyfan gwbl, mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod eisoes yn edrych ar y mater, ac yn disgwyl adroddiad ar y mater erbyn yr haf.

Dywedodd Mr David: "Rwy'n credu bod gan Lywodraeth Cymru hawl i weithredu. Mae angen cap, o leiaf, ar y ffïoedd hyn a'r hawl i drigolion allu cyflwyno cwynion."

Ychwanegodd bod yr un broblem wedi codi yn Lloegr, lle mae'r AS Helen Goodman hefyd yn ymgyrchu i geisio newid y drefn.

Yn wahanol i drigolion sydd â phrydles i fod yn berchen ar eiddo am gyfnod penodol, does gan bobl sy'n prynu eu cartrefi ddim hawl i apelio i dribiwnlys ynghylch ffïoedd maen nhw'n tybio sy'n annheg.

Roedd Janine Jones yn edrych ymlaen at ymddeol pan brynodd dŷ newydd sbon ger Caerffili, ond mae hi a'i chymdogion wedi treulio pum mlynedd yn ymgyrchu i newid y drefn sy'n eu gorfodi i dalu am gynnal a chadw'r mannau agored ar eu stad dai.

Er ei bod yn ymwybodol wrth brynu'r eiddo bod yna ofyn cyfreithiol arni i dalu, mae'n dweud nad oedd hi'n gwbl glir "pa mor eang" oedd y mannau dan sylw, a bod rheiny'n "anferthol" yn ei hachos hi.

Mae'r swm dyledus wedi dyblu mewn pum mlynedd i £140, ac mae hi'n disgwyl iddo godi eto yn y dyfodol.

Mae'n dweud bod ganddi berthynas dda gyda'r cwmni sy'n rheoli ei stad, ond yn dadlau bod y diffyg rheoleiddio yn annheg.

"Mae'r safonau'n cael eu gosod gan y cwmni rheoli - a chost cynnal y safonau hynny," meddai.

"Waeth pa mor dda neu ddrwg ydy'ch perthynas gyda'r cwmni, does gan drigolion ddim rheolaeth."