Image copyright Reuters

Mae AS Ceidwadol wedi dweud ei fod yn disgwyl i'r Prif Weinidog ymddiswyddo "yn fuan iawn", yn dilyn cyhoeddiad Theresa May brynhawn Mercher.

Dywedodd Mrs May wrth aelodau meinciau cefn y Ceidwadwyr y byddai'n ymddiswyddo fel Prif Weinidog petai Tŷ'r Cyffredin yn pleidleisio o blaid ei chytundeb Brexit.

Dywedodd AS Mynwy, David Davies - oedd yn bresennol - fod Mrs May wedi siarad mewn modd "egwyddorol" a bod ei chyhoeddiad "wedi dod fel tipyn o sioc".

Ni wnaeth Mrs May roi amserlen bendant, ond dywedodd Mr Davies ei fod yn disgwyl iddi adael o fewn dyddiau.

'Ymddiswyddo'n fuan iawn'

Mae Theresa May'n barod wedi colli dwy bleidlais ar ei chytundeb ond mae'r llywodraeth yn bwriadu cynnal pleidlais arall ddydd Gwener - os ydy Llefarydd y Tŷ John Bercow yn caniatáu hynny.

Ar ôl atal pleidlais debyg yr wythnos diwethaf, rhybuddiodd Mr Bercow na fyddai'n caniatáu pleidlais arall oni bai bod rhywbeth wedi newid ers y tro diwethaf i ASau wrthod y cytundeb.

Image caption Cred yr AS David Davies y bydd Theresa May yn "ymddiswyddo'n fuan iawn"

Ar y Post Prynhawn, dywedodd Mr Davies: "Fel dwi'n deall y sefyllfa mae hi'n mynd i ymddiswyddo'n fuan iawn, dros y dyddiau nesaf...

"Ar un pryd dywedodd hi pa mor bwysig yw e bod y cytundeb nawr yn pasio, pe buasai ddim yn pasio does neb yn gallu dweud be sy'n mynd i ddigwydd."

Ychwanegodd Mr Davies bod rhai ASau Ceidwadol a oedd wedi gwrthwynebu ei chytundeb Brexit bellach yn fodlon ei gefnogi.

"Dwi ddim yn meddwl bydd pob un aelod o'r blaid Geidwadol yn cefnogi'r cytundeb ac wrth gwrs mae'n gwestiwn mawr am y DUP... mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod y drafodaeth yn parhau gyda nhw.

"A felly dwi ddim yn siŵr, alla' i ddim yn rhoi bet ar gytundeb yn pasio. Cawn ni weld."

Wedi'r cyhoeddiad, dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns bod cyhoeddiad y Prif Weinidog "yn esiampl ohoni'n rhoi'r wlad o flaen ei hun, fel mae hi wastad wedi ei wneud".

"Mae hi wedi ceisio dod a gwahanol safbwyntiau ar ddwy ochr y blaid a'r wlad ynghyd," meddai.

'Cil-dwrn mwyaf'

Ychwanegodd Simon Hart, AS Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, bod rhai yn y cyfarfod wedi newid eu meddyliau yn sgil cyhoeddiad Mrs May.

"Roedd yna ddwy neu dair araith gan aelodau'r meinciau cefn yn yr ystafell yn dweud 'Fe bleidleisiais i yn eich erbyn chi'r tro diwethaf, Brif Weinidog, ond nawr rydw i'n mynd i gefnogi'r cytundeb'," meddai.

Ychwanegodd Mr Hart bod Mrs May yn "angerddol am basio ei chytundeb, yn angerddol am gadw'r blaid gyda'i gilydd, ac yn angerddol am gadw'r llywodraeth fel llywodraeth, ac yn angerddol am gadw Jeremy Corbyn o Rif 10."

Dywedodd yr aelod Ceidwadol dros Drefaldwyn Glyn Davies bod Theresa May'n "berson anhygoel" a bod unrhyw Geidwadwr sy'n gwrthod y Cytundeb Ymadael yn "tanseilio'r Blaid Geidwadol".

Image caption Dywedodd Jo Stevens mai addewid Mrs May oedd y "cil-dwrn mwyaf" i'w phlaid

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford taw hwn oedd "tafliad gorffwyll ola'r dis" gan Theresa May.

Ond wrth ymateb, dywedodd AS Llafur dros Ganol Caerdydd, Jo Stevens, mai addewid Mrs May oedd y "cil-dwrn mwyaf" i'w phlaid.

"Does gan hyn ddim i'w wneud â'r diddordeb cenedlaethol, gyda bywydau, llwyddiant a dyfodol y bobl rydyn ni'n eu cynrychioli."

Dywedodd AS Llafur dros y Rhondda, Chris Bryant, mai'r addewid o ddiswyddiad ydy'r "rheswm gwaethaf oll" i gefnogi cytundeb Mrs May, gan nad gwleidyddiaeth "ar sail tystiolaeth ac er mwyn y genedl" ydy hyn.

Yn ôl Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, Theresa May fydd yr ail Brif Weinidog Ceidwadol i gefnu ar ei chyfrifoldeb.