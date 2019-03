Image caption Cafodd ardal Heol Marine ei chau am gyfnod gan yr heddlu

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o wneud bygythiadau i ladd ar ôl i heddlu arfog gael eu galw i ganol Llanelli.

Ar ôl cael ei arestio aed â'r dyn i'r ysbyty er mwyn asesu ei gyflwr. Mae'n parhau i gael ei holi gan yr heddlu.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys i swyddogion gael eu galw am 02:00 fore Mawrth.

"Mae'r achos wedi cael ei gyfeirio at Swyddfa Annibynnol Cwynion yr Heddlu (IOPC) fydd yn ymchwilio i amgylchiadau'r digwyddiad."

Image caption Cafodd traffig ei ddargyfeirio am gyfnod

Dywedodd llefarydd ar ran yr IOPC: "Rydym wedi dechrau ymchwiliad i weithredoedd Heddlu Dyfed-Powys yn ystod digwyddid ar ôl i ergydion baton gael eu tanio y tu allan i eiddo yn Heol Burry, Llanelli yn gynnar y bore 'ma.

"Cafodd dyn ei anafu ond ddim yn ddifrifol, ac aed ag ef i Ysbyty Tywysog Phillip gydag anaf i'w arddwrn.

"Cafodd ei arestio ar y safle. Mae ein swyddogion ar y safle yn casglu tystiolaeth."

Mae'r ardal dan sylw yn agos i orsaf reilffordd Llanelli, a chafodd un o brif ffyrdd y dref, Heol Marine, ei chau gan yr heddlu.

Dywedodd un o'r trigolion wrth y BBC fore Mawrth: "O be' o' ni'n gallu ei weld roedd yr heddlu yn dechrau cyrraedd am 06:00. Roedd traffig a cherddwyr yn cael eu dargyfeirio.

"Mae'r heddlu wedi amgylchynu ardal eitha' mawr.... mae'n amhosib hyd yn oed cyrraedd y siop leol."