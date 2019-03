Image copyright Huw Evans picture agency

Bydd seremoni ym Mae Caerdydd yn ddiweddarach ddydd Llun i nodi llwyddiant tîm rygbi Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Fe lwyddodd carfan Warren Gatland i sicrhau'r Gamp Lawn gyda buddugoliaeth o 25-7 yn erbyn Iwerddon ddydd Sadwrn.

Bydd y digwyddiad yn dechrau ar risiau'r Senedd am 18:00.

Dywedodd Dirprwy Lywydd y Cynulliad, Ann Jones: "Ein braint ni yw croesawu tîm rygbi llwyddiannus Cymru yn ôl i'r Senedd... mae eu llwyddiant yn ysbrydoliaeth i ni gyd ac yn gyfle i ni ymfalchïo yn noniau chwaraeon Cymru."

Dyma oedd gêm olaf Gatland fel prif hyfforddwr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, wedi iddo gyhoeddi ei fod yn gadael wedi Cwpan y Byd 2019 yn Japan.

Y gred yw bod hyd at 275,000 o bobl yn y brifddinas dydd Sadwrn.

'Diweddglo anhygoel'

Bydd Ms Jones a Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn croesawu'r garfan a'r tîm hyfforddi ar risiau'r Senedd ac mae gwahoddiad i'r cyhoedd gyrraedd o 17:00 ymlaen er mwyn ymuno yn y dathlu.

Dywedodd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Martyn Phillips: "Mae wedi bod yn bencampwriaeth wych i Gymru ac mae gorffen gyda Champ Lawn wedi bod yn ddiweddglo anhygoel.

"Mae'r garfan a'r tîm rheoli wedi ein gwneud yn genedl falch... mae'n anrhydedd y mae'r garfan yn ei haeddu, ac yn un bydd yn meddwl y byd i'r chwaraewyr," meddai.

"Yn yr un modd, mae cannoedd o unigolion ar draws rygbi Cymru wedi cyfrannu at y llwyddiant hwn a dylai pawb sy'n cymryd rhan yn y gêm ar bob lefel rannu perchnogaeth o'r cyflawniadau, a myfyrio gyda balchder ar ddiwrnod arbennig i'n gêm genedlaethol."