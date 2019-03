Image caption Roedd Theresa May wedi annog ASau i bleidleisio yn erbyn gadael heb gytundeb

Mae Aelodau Seneddol yn San Steffan wedi pleidleisio i wrthod gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb.

Cafodd gwelliant i gynnig y llywodraeth ei basio gyda 312 aelod o blaid a 308 yn erbyn - mwyafrif o bedwar.

Roedd y llywodraeth wedi cynnig pleidlais ar wrthod Brexit heb gytundeb ar 29 Mawrth, ond roedd y gwelliant yn gwrthod gadael heb gytundeb ar unrhyw adeg.

Cafodd y cynnig, oedd wedi ei wella, yna ei basio o 321 i 278 yn Nhŷ'r Cyffredin, mwyafrif o 43.

Er nad yw'r bleidlais yn rhwymo'r llywodraeth i weithredu mewn unrhyw fodd, mae'r canlyniad yn arwydd o'r hyn mae Aelodau Seneddol yn ei gefnogi.

Pleidlais arall ddydd Iau

Daw'r bleidlais ddiwrnod yn unig wedi i ASau wrthod cytundeb y Prif Weinidog Theresa May i ymadael â'r UE am yr ail waith, a hynny o 391 pleidlais i 242.

Fe wnaeth aelodau wrthod gwelliant Malthouse oedd yn galw am ymestyn cyfnod Brexit er mwyn rheoli'r broses o adael heb gytundeb. Pleidleisiodd 164 o blaid y gwelliant, a 374 yn erbyn.

Wedi'r canlyniad, dywedodd Theresa May bod y "baich" ar Dŷ'r Cyffredin bellach i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

Nawr mae disgwyl i ASau bleidleisio ddydd Iau ar gynnig i oedi'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd, ond byddai angen gwneud cais i'r UE am ganiatâd i wneud hynny.

Ychwanegodd Mrs May y byddai modd gofyn am estyniad byr i gyfnod Erthygl 50 os oedd ASau'n dangos cefnogaeth i ffordd ymlaen, ond byddai'n rhaid gofyn am estyniad llawer hirach os nad oedd cynllun clir gan aelodau.

Yn ôl yr amserlen wreiddiol roedd disgwyl i Brydain adael yr UE ar y 29 Mawrth.