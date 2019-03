Image caption Roedd Sarah Morris wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei herbyn

Mae mam 35 oed o Sir y Fflint wedi ei chael yn euog o ddynladdiad ei babi drwy esgeulustod dybryd.

Bu farw merch 13 mis oed Sarah Elizabeth Morris, Rosie, ar ôl iddi foddi mewn bath yn eu cartref ym Maes-glas, Sir y Fflint yn 2015.

Roedd Ms Morris wedi pledio'n ddi-euog, ac roedd hefyd wedi'i chyhuddo o greulondeb i blentyn drwy esgeulustod, pe na bai modd profi ei bod yn euog o ddynladdiad.

Bydd yn cael ei ddedfrydu yn ddiweddarach.

Bu'r rheithgor yn ystyried am dair awr cyn cyhoeddi'r dyfarniad, ac fe ddywedodd yr erlyniad bod y diffynnydd yn arfer rhoi ei hun o flaen lles ei phlant - honiadau gafodd eu gwneud gan ddau gyn gymar.

Roedd yna dystiolaeth, medd y bargyfreithiwr Oliver Saxby QC, ei bod yn goryfed a chymryd cyffuriau yn rheolaidd a bod olion amffetamin yn ei bag - gwybodaeth na roddwyd o flaen y rheithgor am resymau cyfreithiol.

Roedd yr amddiffyn wedi dadlau mai trwy ddamwain drasig y bu farw Rosie.

Ond fe glywodd y llys bod "cyfnodau hir" pan nad oedd Ms Morris yn goruchwylio'r ferch a'i hefaill yn y bath, a'i bod hi ar y ffôn am 47 munud gyda'i phartner ar y pryd.

Honnodd Ms Morris wrth gael ei chroesholi mai dim ond am gyfnod o "ryw ddwy neu dair munud" y cafodd y plant eu gadael ar eu pen eu hunain yn y bath, a bod yr alwad ffôn wedi dod i ben pan glywodd un o'r plant yn tynnu'r plwg allan o'r bath.

'Sefyllfa fregus eithriadol'

Bu farw Rosie yn yr ysbyty, er gwaethaf ymdrechion y gwasanaethau brys i'w hadfywio.

Dywedodd Nicola Rees o Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru bod Sarah Morris wedi gadael dau blentyn ifanc iawn "mewn sefyllfa fregus eithriadol am gyfnod hir... ar ben eu hunain heb seddi plant nag unrhyw fodd o'u sefydlogi yn y dŵr".

Ychwanegodd: "Roedd y CPS wedi cyflwyno tystiolaeth bod Sarah Morris wedi ei gwneud yn ymwybodol, ar nifer o achlysuron, o'r peryglon ynghlwm â rhoi bath i blant ifanc... serch hynny, ar y diwrnod dan sylw, fe ddewisodd i roi anghenion ei hun o flaen rhai ei phlant, gan arwain at farwolaeth drasig Rosie trwy foddi."

Dywedodd y barnwr y byddai'n dechrau dedfrydu brynhawn Mercher, ond y gallai'r broses ymestyn tan fore Iau.