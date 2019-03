Ymdrech cymuned i achub tafarn y pentref

Image caption Mae'r White Hart yn ganolfan bwysig i bentrefwyr Llandudoch

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ym mhentref Llandudoch yng ngogledd Sir Benfro yr wythnos hon, i drafod y syniad o brynu tafarn yn y pentref.

Mae'r White Hart Inn ar werth ar hyn o bryd am £270,000.

Y bwriad yw trafod y posibilrwydd o werthu cyfranddaliadau i'r gymuned er mwyn prynu'r dafarn sydd yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif.

Yn ôl y cynghorydd sir lleol, Mike James, mae'r dafarn yn fan cyfarfod pwysig.

"Ry'n ni wedi colli un tafarn yn y pentref yma yn barod," meddai. "Mi fyddai'n anffodus iawn i ni golli tafarn arall yn pentref.

"Mae'n le i bobl cwrdd ag ymlacio, cwrdd a ffrindiau, ond mae nifer o grwpiau lleol fel Clwb Pêldroed Llandudoch, y cwmni drama lleol, yn defnyddio'r dafarn ar gyfer cyfarfodydd. Mae'n bwysig bod yna le fel ni yn y pentref."

'Lot o broblemau'

Mae pentrefwyr Llandudoch yn gobeithio efelychu'r hyn ddigwyddodd yn achos Tafarn Sinc yn Rosebush, pan brynwyd y dafarn gan bobl leol oedd wedi buddsoddi mewn cyfranddaliadau.

Yn ôl Wyn Rees, Llywydd Clwb Pêl-droed Llandudoch, mae'n fan cyfarfod pwysig i'r chwaraewyr a'r swyddogion ar ôl gêm ar brynhawn dydd Sadwrn.

"Mae'n bart o'r clwb. Gallen ni ddweud mai'r clubhouse yw e. Pob tro mae clwb yn dod i'r pentref, maen nhw'n cael bwyd yna.

"Dyw e ddim yn gwerthu. Mae'n bosib y bydd yn cau. Dwi'n cefnogi'r syniad ond dwi'n gweld lot o broblemau hefyd. Pawb a'i farn, ontife. Mae hynny yn mynd i fod yn galed gyda 200 mo'yn eu gair. Ychydig wythnosau sydd yna nes y bydd hi'n cau. Mae lot o waith i wneud."

Mae'r Cynghorydd Mike James yn obeithiol y bydd yna gefnogaeth i'r cynllun.

"Mae diddordeb mawr iawn. Dyna beth mae'r Saeson yn dweud yw "use or lose it". 'So'ni moyn colli fe. Mae fe gweithio yn Tafarn Sinc. Pam na all e weithio fan hyn? "

Fe fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal am 19:00 nos Fercher 13 Mawrth yn Neuadd Goffa Llandudoch.