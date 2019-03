Image caption Mae trigolion lleol yn pryderu byddai'r fferm ieir yn achosi llygredd a drewdod yn yr ardal

Mae rhai o drigolion Llanegryn yng Ngwynedd yn honni nad yw cynllun arfaethedig i adeiladu fferm ar gyfer cadw 32,000 o ieir yn addas ar gyfer yr ardal.

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal fore Mercher i drafod y cynlluniau, gyda nifer yn pryderu bydd y sied 135m o hyd yn achosi llygredd a drewdod.

Petai'r cynllun i godi'r fferm ar dir yn y pentref ger Tywyn yn gweld golau dydd, hi fyddai'r mwyaf o'i math ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae awdurdod y parc wedi rhoi caniatâd cychwynnol, ac wedi dweud eu bod yn trafod cynlluniau newydd i reoli'r arogl gyda'r rhai a wnaeth y cais.

Niweidio 'brand Eryri'

Mae'r elusen Cymdeithas Eryri eisoes wedi gwrthwynebu'r datblygiad ac mae cyfarwyddwr y gymdeithas, John Harold, yn poeni am ei effaith ar ffermio traddodiadol.

"Mewn cyfnod o ansicrwydd fel 'dan ni ynddo ar hyn o bryd mae brand Eryri yn hollbwysig, a 'dan ni wir yn credu ein bod yn gorfod bod yn ofalus iawn efo caniatáu datblygiadau sydd yn bosib yn mynd i ychwanegu llygredd, ac [effeithio ar] ansawdd y parc a'r cynefinoedd a'r amgylchedd.

"Ar hyn o bryd da' ni mewn lle da i adeiladu ar y sylfaen ffermio traddodiadol yn Eryri os 'dan ni'n agor y drysau i ffermio arddwys cynhyrchu bwyd mae 'na risg wanhau sut mae pobol yn edrych ar y cynnyrch."

Mae Alma Gabriel sy'n byw canllath o'r datblygiad arfaethedig yn poeni am effaith arogl a sŵn o'r fferm ar harddwch yr ardal, gan boeni y bydd yn "creithio'r tirlun".

Gohirio'r cynnig?

Yn wreiddiol, fe wnaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gytuno i'r cynnig ym mis Rhagfyr llynedd, ond mae'r pwyllgor cynllunio yn ei drafod ymhellach yn dilyn canllawiau cynllunio newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mae aelodau'r pwyllgor wedi cael argymhelliad i wrthod y cais - ond mae posibilrwydd mai gohirio cychwyn ar eu trafodaethau'n unig fydd penderfyniad y pwyllgor.

Yn ogystal, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi dweud bod y rhai sydd wedi gwneud y cais wedi cynnwys gwybodaeth newydd am ffyrdd i leihau'r arogl o'r uned.

Bydd modd i aelodau'r pwyllgor cynllunio lleol felly ohirio'r penderfyniad tra bod hynny'n cael ei asesu.