Mae ffilmiau merch 18 oed o Gaerdydd am ei brwydr i oresgyn anorecsia wedi denu miliynau o wylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dwy flynedd yn ôl bu bron i Lara Rebecca farw o'r cyflwr ond bellach mae ei chofnodion fideo am sut y mae hi wedi gwella wedi denu saith miliwn o wylwyr mewn tair wythnos.

Dywedodd Lara ei bod wastad wedi bod yn blentyn hapus ond pan roedd yn ei harddegau fe wnaeth hi gyfyngu ar ei deiet er mwyn delio gyda'i theimladau.

"Roedd e'n ffordd o ddelio gyda phethau," meddai.

"Roeddwn yn teimlo wedi fy ynysu, ac roedd e'n ffordd i fi gael rheolaeth... ffordd i fi rywsut gael rheolaeth ar fy mywyd anhrefnus ar y pryd.

"Yr unig ffordd oedd yn bosib i mi ddeall a delio gyda'r teimladau oedd cael rhyw elfen o reolaeth wrth fwyta ond yn anffodus fe arweiniodd hynny at fy nghwymp - anorecsia."

Dywedodd Lara bod ei theulu yn bryderus am ei bywyd pan oedd yn 16 oed - bu'n rhaid ei chludo adref mewn awyren tra ar wyliau er mwyn iddi dderbyn triniaeth ysbyty.

Ychwanegodd Lara: "Roeddwn i fod ar wyliau yn Ffrainc am bythefnos ond ddeuddydd wedi i ni gyrraedd aeth pethau o ddrwg i waeth.

"Roeddwn yn cloi fy hun mewn toiledau am oriau er mwyn crio ac roedd hynny'n esgus i beidio bwyta.

"Roeddwn yn llwgu fy hun am gyfnodau maith ac yn y diwedd bu'n rhaid fy hedfan adref.

"Cefais fy rhoi ar yr awyren gyntaf adref i'r DU ac mi ges driniaeth."

Hyderus a hapus

Ar ei salaf roedd Mynegai Màs Corff (BMI) Lara yn 13 - tipyn yn is na'r hyn sy'n cael ei ystyried yn iach i ferch o'i hoedran hi.

Mae'r lluniau a dynnwyd yn dangos faint o bwysau a gollodd.

"Dwi'n cofio fy stâd meddyliol adeg tynnu'r lluniau ac mae'r gwahaniaeth rhwng yr hyn a welwn ar y pryd a'r hyn sy'n wir yn syfrdanol," meddai.

"Roeddwn wedi fy nghyflyru i golli mwy o bwysau a nawr dwi ddim yn gweld lle allwn fod wedi colli mwy o bwysau.

"Roedd y cyfan yn brofiad ofnus a nawr dwi am lamu'n ôl a chofleidio fi fy hun."

Roedd y broses o wella dros gyfnod o ddwy flynedd yn araf ond bellach mae Lara wedi newid ei bywyd.

Dros amser fe wellodd ei pherthynas â bwyd ac fe ddechreuodd hi wneud ymarfer corff. Erbyn hyn mae hi'n teimlo'n hyderus ac yn hapus.

"Dwi eto wedi datblygu personoliaeth - dwi'r Lara dwi wastad wedi bod yn hytrach na'r Lara isel ei hysbryd," meddai.

"Cymdeithasu, gweld ffrindiau a chael cyfle i ddod allan [o'r cyflwr] a'm symbylodd."

'Dim geiriau'

Mae Lara wastad wedi ysgrifennu blog ond yn ddiweddar mae hi wedi bod yn uwchlwytho fideos sy'n trafod ei gwellhad ac yn cofnodi'r daith.

Mae un ffilm wedi denu mwy na 18,000 o sylwadau a bellach mae ganddi 50,000 o ddilynwyr.

"Does gen i ddim geiriau. Dwi'n gwybod lle'r oeddwn i a pha mor ddifrifol y gall iselder fod," meddai.

"Dwi'n gwybod sut mae'n teimlo i fod mewn man tywyll ac ry'ch yn teimlo nad oes modd dianc.

"Weithiau dwi'n meddwl am y cyfnodau hynny a dwi ddim yn deall fy hun.

"Ond dwi'n llongyfarch fy hun. Dwi'n hapus iawn."

Angen cymorth neu gyngor?

