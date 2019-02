Cafodd pâr oedrannus eu hachub o gar mewn afon ger Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin brynhawn Gwener.

Fe gafodd y gwasanaeth tân ac achub eu galw i ryd Glasfryn toc cyn 13:00 wedi i rywun weld car yn yr afon.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bod y ddau oedd yn y car wedi cael eu hachub gan bobl leol.

Cafodd y ddau gymorth gan y gwasanaethau tân ac ambiwlans yn ddiweddarach.

Cadarnhaodd Heddlu Dyfed-Powys iddyn nhw gael eu galw i'r digwyddiad wedi i gar geisio croesi'r afon a chamfarnu dyfnder y dŵr.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bod y ddau wedi eu cludo i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin gyda sioc.

Aeth criw a bad achub o Gaerfyrddin i'r digwyddiad, ac er y galwyd am griw arall o Abertawe, nid oedd eu hangen.

Image caption Aeth Darren a'i gyfaill Jonathan mewn i'r dŵr i achub y ddau oedd yn y car

Roedd Darren yn un o'r ddau aeth i'r afon i achub y pâr o'r dŵr, a dywedodd nad dyma'r tro cyntaf i rywbeth o'r fath ddigwydd.

"Mae hyn wedi digwydd sawl gwaith, a hoffwn weld y cyngor yn rhoi rhyw fath o rwystr diogelwch neu rywbeth i adael pobl i wybod na ddylent ddilyn eu sat navs drwy'r afon pan mae e yn y cyflwr yma, am ei fod e'n beryg bywyd," meddai.

Cafodd y car ei atal gan gar arall sy'n sownd yn yr afon wedi digwyddiad tebyg llynedd.

'Mewn sioc'

Yn ôl Darren, aeth e a'i ffrind Jonathan "i mewn i'r afon heb feddwl am y peth".

Dywedodd iddyn nhw ddefnyddio'r goeden oedd wedi syrthio yn yr afon a thennyn ci a thynnu'r ddau oedd yn y car yn ôl i'r lan.

Roedd y ddau oedrannus "mewn sioc", ac fel y dywed Darren: "Petai'r ddau ohonom heb fynd mewn i'w hachub, dwi'n amau y bydden nhw yma nawr."