Nia Môn: Beth sy' 'na i de?

Mae Nia Môn yn byw yn y Bont-faen gyda'i gŵr a thri o blant oed cynradd. Mae'n gweithio ar raglen Cywain Menter a Busnes sy'n helpu cwmnïau bwyd a diod o Gymru i dyfu. Mae Nia'n caru bwyta ac yn disgrifio bwyd fel 'bara menyn i fi a phopeth yn troi o gwmpas y pryd nesa.'

Gyda thri o blant ifanc, diffyg amser i goginio yw her pennaf Nia, felly beth sy' ar ei phlât heno?

Beth sy' i de heno?

Pizza cartref.

Tomos yn barod am pizza

Pwy sy' rownd y bwrdd?

Y plant - Efan, Martha a Tomos (sydd wedi gwneud eu toes a dewis eu toppings) a Jeremy'r gŵr.

Beth yw'r sialens mwyaf i ti wrth benderfynu be' sy' i de?

Bod yn ddigon trefnus i wneud penderfyniad beth i'w gael rhwng jyglo gwaith, logistics, clybiau ar ôl ysgol a rhagbaratoi tynnu cig o'r oergell neu siopa! Hefyd gwneud rhywbeth fydd yn plesio pawb (ma' un ffysi) - felly gwneud y dewis rhwng ffrae neu bryd sy'n gwneud bywyd yn haws.

Beth yw'r pryd wyt ti'n dipyn o arbenigwr am ei wneud?

Fajitas aroulade. Syml i'w coginio ond yn edrych yn drawiadol.

Efan a Martha yn rolio'r toes

Beth wyt ti'n ei goginio mewn argyfwng?

I'r plant - bîns ar dost efo caws drosto, neu 'Pizza tost' - tost efo sos coch a chaws a beth bynnag sydd ar gael ar ei ben! Oedolion - cyri Thai Delia Smith (cig/llysiau) efo tsili, nionyn a thun llaeth coconut, a nam pla - wastad yn y cwpwrdd.

Ydy dy arferion bwyta wedi newid dros y blynyddoedd a pham?

Cyn cael plant o'n i'n coginio pob math o bethau fyddai'n cymryd oriau, gwneud pasta, gwneud bara naan, popeth o scratch... Does dim amser i bethau felly'n aml bellach - dim ond yn y gwyliau pan mae'n bwrw. Mae'r plant wrth eu bodd yn gwneud bara.

Beth yw dy hoff bryd o fwyd?

Cyri Thai, neu chips cartref Mam efo stecen Gymreig.

Beth wyt ti'n ei fwyta er ei fod yn pigo'r cydwybod?

Cyw iâr o'r archfarchnad, wedi ei dyfu'n gyflym ac annaturiol.

Beth yw'r peth mwya' anghyffredin ti wedi ei fwyta / goginio?

Morfil yn Norwy; amser maith yn ôl pan yno ar wyliau mewn cwch bysgota!

Pa bryd o fwyd sy'n agos at dy galon a pham?

Tatws pum munud - signature dish Taid Talwrn. Ffrio nionyn a chig mochyn, ychwanegu dŵr a thatws - oedd o'n cymryd 20 munud i goginio go iawn, efo bara menyn.

Beth yw dy hoff gyngor coginio?

Prynwch gynnyrch a chynhwysion lleol da! (Dw i'n gweithio gyda chwmnïau bwyd a diod gyda Cywain.)

Beth oedd dy hoff bryd o fwyd erioed?

Pryd yn Piedmont yn yr Eidal, mewn bwyty stafell ffrynt mewn pentref bychan, agorodd y bwyty i ni, ac roedd hi'n dymor trwffl gwyn gorau ers blynyddoedd. Pum cwrs anhygoel a thrwffl ar bob un - nefolaidd!

Oes 'na rhywbeth wnei di ddim bwyta?

Wystrys - methu meddwl am lyncu! Nag yfed coffi.

