Image caption Dywedodd Eluned Morgan, sy'n weinidog dros y Gymraeg, na fydd yn ysgrifennu llythyr at olygydd The Sunday Times

Ni fydd Gweinidog y Gymraeg yn ysgrifennu llythyr at olygydd The Sunday Times i drafod pôl piniwn sydd wedi codi gwrychyn dros y penwythnos.

Ar raglen Taro'r Post ymatebodd Eluned Morgan i bôl piniwn ar Twitter oedd yn holi a ddylid parhau i gefnogi dysgu'r iaith Gymraeg mewn ysgolion.

Dywedodd Ms Morgan ei bod yn meddwl fod yr ymateb "lot yn gryfach yn dod o'r boblogaeth".

Mae llefarydd ar ran The Sunday Times wedi cadarnhau bod y trydariad wedi cael ei ddileu.

'Siomedig

Roedd y trydariad, oedd ynghlwm ag erthygl am yr actores Eve Myles yn sôn am ei phrofiad yn dysgu'r Gymraeg, yn holi: "Should Wales continue to support the teaching of Welsh in schools?"

Mae llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg wedi mynegi eu bod yn "siomedig" bod The Sunday Times wedi cysylltu pôl am gefnogi dysgu'r Gymraeg mewn ysgolion gydag erthygl bositif am Eve Myles yn dysgu'r iaith.

Dywedodd y llefarydd: "Byddwn yn ysgrifennu at olygydd y papur i fynegi ein hanfodlonrwydd ac i geisio deall beth yw'r prosesau golygyddol a ganiataodd i'r neges gael ei phostio."

Image caption Cafodd y pôl ei gyhoeddi wedi i'r actores Eve Myles rannu ei phrofiad yn dysgu'r Gymraeg wedi'r gyfres Un Bore Mercher

'Stori bositif'

Gofynnwyd i Eluned Morgan ar raglen Taro'r Post brynhawn Llun a fyddai'n ysgrifennu llythyr at olygydd y papur newydd.

"Na, bydda' i ddim yn 'neud hynny," atebodd.

Esboniodd Ms Morgan: "Achos dwi'n gobeithio beth fydd yn dod mas o hyn yw bydd y golygydd yn gweld bo' nhw wedi gwneud cam, bo' nhw wedi cael fel ymateb i'r pôl yma, bo' nhw wedi camddeall eu darllenwyr nhw, ac mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl a dwi'n gobeithio bydd rhywbeth positif yn dod mas ohoni."

Pwysleisiodd ei bod yn meddwl mai "stori bositif" yw'r ymateb mae'r pôl wedi ei gael.

Nid oedd The Sunday Times yn awyddus i roi ymateb i raglen Taro'r Post.