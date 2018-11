Cystadleuaeth Gohebydd Ifanc y BBC: Hysbysiad preifatrwydd

Mae'r BBC wedi ymrwymo i gadw eich data personol a data eich teulu yn ddiogel. Y BBC

yw rheolydd eich gwybodaeth bersonol.

Bydd y BBC yn prosesu'r wybodaeth bersonol a roddwch i ni amdanoch chi a'ch plant drwy gyflwyno eich cais. Mae gennym ddiddordeb dilys yn yr wybodaeth, sef sicrhau ein bod ni'n gallu ystyried eich cais a chynnal ein cystadleuaeth.

Rydyn ni wedi ystyried effaith y dulliau prosesu arnoch chi a'ch plentyn, ac rydyn ni'n sicr ein bod ni wedi cymryd camau digonol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a sicrhau ein bod ni wedi cael eich caniatâd fel rhieni. Rhaid i bawb sy'n gwneud cais i'n cystadleuaeth gadarnhau eu bod wedi cael caniatâd eu rhieni i gymryd rhan, a byddwn ni'n cysylltu â'r rhieni fel mater o drefn. Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth gyswllt a roddwyd gan yr ymgeiswyr er mwyn rhoi gwybod i'r rhieni fod y BBC wedi derbyn cais gan eu plentyn.

Rydyn ni'n cydnabod y gallai eich stori fod yn cynnwys gwybodaeth sensitif (o'r enw "data categori arbennig") felly byddwn ni'n gofyn am ganiatâd penodol i ddefnyddio gwybodaeth o'r fath. Gallwch chi dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd (oni bai fod eich cais yn llwyddiannus a bod eich stori'n cael ei defnyddio gan y BBC) drwy gysylltu â ni drwy'r cyfeiriad e-bost isod.

Cyflenwr trydydd parti, sef Stream UK, sy'n cynnal ein system geisiadau ar-lein.

Os nad ydych chi'n llwyddiannus, bydd y BBC yn dileu'r data ar ôl cyfnod o ddau fis ar ôl y dyddiad cau. Byddwn ni'n storio gwybodaeth bersonol yr ymgeiswyr a fydd ar y rhestr fer, a hynny am gyfnod o dri mis ar ôl y dyddiad cau. Bydd gwybodaeth bersonol yr enillwyr yn cael ei storio am gyfnod o 2 flynedd, am resymau rheoleiddio. Bydd enwau'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi.

Os ydych chi'n dymuno tynnu'n ôl o'r gystadleuaeth, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y modd rydyn ni'n trin eich data, anfonwch neges e-bost i: youngreportercompetition@bbc.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau dan gyfraith diogelu data, a gwybodaeth gyswllt ein Swyddog Diogelu Data, darllenwch yr wybodaeth am breifatrwydd. Os ydych chi'n mynegi pryder i'r BBC am y modd rydyn ni'n delio â'ch data ac os nad ydych chi wedyn yn hapus â'n hymateb, gallwch chi gyflwyno eich pryder i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.