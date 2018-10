'Pleidlais am oes' i alltudion gam yn nes

Image caption Dywedodd Glyn Davies fod pleidleiswyr alltud yn "rhan annatod o'n democratiaeth"

Mae mesur gan Aelod Seneddol o Gymru i roi pleidlais am oes i alltudion yn etholiadau seneddol y DU wedi dod gam yn nes at ddod yn ddeddf.

Byddai'r Mesur Etholwyr Tramor gan Glyn Davies, AS Maldwyn yn newid y cyfnod y mae alltudion yn gymwys i bleidleisio yn etholadau'r DU o'r 15 mlynedd presennol.

Dywedodd Mr Davies: "Mae'r mesur yn ateb bwlch allweddol yn ein hetholwyr."

Mae ASau wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y mesur, ond mae pryderon am y gost o ychwanegu hyd at dair miliwn o bobl i'r gofrestr etholiadol.

Ar hyn o bryd mae gan ddinasyddion o Brydain sy'n byw dramor yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau yma am 15 mlynedd o'r diwrnod y gwnaethon nhw gofrestru i bleidleisio yn y DU am y tro diwethaf.

Dywedodd gweinidog cysgodol Swyddfa'r Cabinet, Jo Platt y byddai dileu'r terfyn amser yma yn creu heriau gweinyddol a rhoi "straen difrifol" ar adnoddau i awdurdodau lleol sydd eisoes yn wynebu toriadau sylweddol.

Ychwanegodd bod y Comisiwn Etholiadol wedi rhybuddio y byddai cynyddu'r nifer o ddinasyddion Prydain sy'n gymwys i bleidleisio yn "ychwanegu straen i adnoddau sydd eisoes yn brin".

Mae'r mesur, a fydd nawr yn wynebu craffu pellach, wedi cael cefnogaeth Llywodraeth y DU ac mae'n debyg o ddod yn ddeddf.

Ychwanegodd Mr Davies y dylai pleidleiswyr alltud "gael eu cydnabod fel rhan annatod o'n democratiaeth".