Image copyright Llun teulu Image caption Bu farw Heddwyn Hughes, 67, ar ôl torri ei wddf mewn cartref gofal yng Nghaerfyrddin

Mae crwner wedi beirniadu safon y gofal a gafodd dyn 67 oed ag anabledd dysgu gydol oes mewn cartref gofal yng Nghaerfyrddin.

Daw hynny wedi i reithgor mewn cwest benderfynu nad oedd yn bosib dweud sut y gwnaeth Heddwyn Hughes dorri ei wddf yn y cartref, ond bod nifer o fethiannau ynghlwm â'i ofal.

Cafodd staff meddygol hefyd eu beirniadu am beidio ag ymateb gyda digon o frys i achos Mr Hughes.

Penderfynodd rheithgor yn Aberdaugleddau ddydd Gwener ar gasgliad naratif i farwolaeth Mr Hughes, oedd yn byw yng nghartref gofal Bro Myrddin.

Fe wnaeth y claf lithro ym mis Mai 2015 a bu farw yn Ysbyty Glangwili chwe mis yn ddiweddarach.

Doedd y rheithgor methu â phenderfynu sut y gwnaeth Mr Hughes dorri ei wddf, ond roeddynt o'r farn iddo beidio â derbyn y gofal priodol.

Dywedodd y crwner nad oedd staff Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ymateb yn briodol pan ddaeth Mr Hughes i'w gofal ar 6 Mai 2015, ac nad oeddent wedi ymateb gyda digon o frys.

Ychwanegodd nad oedd safon cyfathrebu rhwng y meddyg a staff y cartref gofal yn dderbyniol.

Clywodd y cwest fod Mr Hughes wedi llithro i'r llawr wrth i weithwyr gofal Bro Myrddin geisio'i godi i'w draed o'r gwely.

Fe fethodd y staff â chynnal pwysau'r claf 16 stôn.

Image copyright Llun Teulu Image caption Roedd Heddwyn Hughes yn un o bump o breswylwyr yng nghartref gofal Bro Myrddin

Nid oedd hi'n glir ar y pryd fod Mr Hughes wedi torri ei wddf.

Ddydd Iau wrth roi tystiolaeth dwedodd Dr Idris Gravelle iddo gael ei alw i'r cartref i archwilio Mr Hughes.

Dywedodd nad oedd wedi derbyn "unrhyw wybodaeth" am gwymp y claf.

Wrth ei archwilio dywedodd ei bod hi'n anodd dweud os oedd y claf yn ymwybodol gan nad oedd yn rhoi unrhyw ymatebion geiriol, ac nid oedd yn symud ei gorff heblaw am ei droed dde.

"Roeddwn i'n meddwl ar y pryd y gallai fod wedi dioddef o strôc ac fe wnes i alw am ambiwlans i'w gludo i'r ysbyty," meddai.

"Doeddwn i ddim yn ymwybodol ei fod wedi disgyn... doeddwn i ddim wedi derbyn unrhyw wybodaeth ynglŷn â hynny. Petawn i'n gwybod am hynny yna byddwn i wedi ei archwilio am drawma."