Oriel Luniau: Gwobrau BAFTA Cymru 2018 // Gallery: BAFTA Cymru Awards 2018

Ar nos Sul, 14 Hydref cafodd seremoni BAFTA Cymru ei chynnal yng Nghaerdydd.

Roedd yna lu o sêr wedi ymgynnull yn y brifddinas er mwyn dathlu talent y byd ffilm a theledu yng Nghymru.

Fe anfonodd Cymru Fyw y ffotograffydd Sioned Birchall i Neuadd Dewi Sant i weld pwy oedd ar y carped coch.

On Sunday14th October the BAFTA Cymru awards ceremony was held in Cardiff.

A host of big names graced the red carpet to celebrate the best and brightest from the world of TV and film.

Cymru Fyw sent photographer Sioned Birchall to St David's Hall to see some of the big names arriving.

Y DJ a'r cyflwynydd hoffus o Gaerdydd, Huw Stephens oedd yn llywio'r noson.

The DJ and presenter Huw Stephens was the presenter for the evening.

Daeth yr actor Ioan Gruffudd â dipyn o sbarcl Hollywood i'r carped coch.

The film star Ioan Gruffudd brought some Hollywood sparkle to the event.

Enillodd Eve Myles wobr yr actores orau am rôl fel Faith Howells yn y ddrama Keeping Faith.

Eve Myles won the award for best actress for her role as Faith Howells in the drama Keeping Faith.

Roedd perfformiad byw yn y seremoni gan y band Who's Molly. Mae eu prif ganwr, Karl Morgan, yn dod o Abertawe.

There was a live performance by the band Who's Molly, whose lead singer, Karl Morgan, is from Swansea.

Y comedïwr o Gaerfyrddin, Rhod Gilbert.

The comedian Rhod Gilbert from Carmarthen.

Y cyflwynydd chwaraeon a theithio, Amanda Protheroe-Thomas.

The sports and travel presenter Amanda Protheroe-Thomas.

Cyflwynydd Sunday Morning Live ar y BBC a Good Morning Britain ar ITV, Sean Fletcher.

Sean Fletcher, presenter of Sunday Morning Live on the BBC and ITV's Good Morning Britain.

Y cyn-chwaraewr rygbi a gafodd 100 o gapiau dros Gymru, Gareth 'Alfie' Thomas. Enillodd Alfie wobr BAFTA Cymru fel cyflwynydd Alfie v Homophobia: Hate in the Beautiful Game.

The former Wales rugby player Gareth 'Alfie' Thomas. Alfie won a BAFTA for presenting 'Alfie v Homophobia: Hate in the Beautiful Game'.

Jack Rowan, a gafodd y tlws am yr actor orau am ei rôl yn Born to Kill.

Jack Rowan, the winner of the best actor award for his role in Born to Kill.

Wyneb cyfarwydd i wylwyr Wales Today, y newyddiadurwr Lucy Owen.

A familiar face for BBC Wales Today viewers, Lucy Owen.

Yr actor amryddawn, Rhodri Meilir, oedd wedi ei enwebu am ei rôl yn y gyfres Craith.

Rhodri Meilir, who was one of the nominees for best actor.

Elen Rhys, yr actores a oedd yn y ffilmiau Apostle a World War Z.

Elen Rhys, who has had acting roles in both Apostle and World War Z.

Mark Lewis Jones, sydd wedi actio mewn cyfresi fel Keeping Faith yma yng Nghymru yn ogystal â ffilmiau mawr Hollywood fel Star Wars: The Last Jedi.

Mark Lewis Jones, who appeared in the BBC Wales drama Keeping Faith, as well as major Hollywood films such as Star Wars: The Last Jedi.

Y gyflwynwraig Angharad Mair.

The presenter Angharad Mair.

Mae Amanda Mealing yn gyfarwydd i lawer am chwarae Connie Beauchamp yn y gyfres Casualty, sy'n cael ei ffilmio yng Nghaerdydd.

A well-known face for Casualty fans, Amanda Mealing who plays Connie Beauchamp in the series, which is shot in Cardiff.