Mewn seremoni llawn rhwysg yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd mae goreuon y byd ffilm a theledu yn cael eu gwobrwyo yn seremoni BAFTA Cymru 2018.

Eleni Un Bore Mercher/Keeping Faith a Born to Kill sydd ar frig y rhestr enwebiadau wrth iddynt dderbyn chwe enwebiad yr un.

Image copyright Sioned Birchall Image caption Ioan Gruffudd yn cyrraedd y seremoni yng Nghaerdydd nos Sul

Mae dwy raglen arall sydd wedi ymddangos ar S4C wedi derbyn nifer o enwebiadau sef Bang a Craith.

Mae Ioan Gruffudd ymhlith y rhai sydd wedi'u henwebu yng nghategori yr actor gorau am ei ran fel Andrew Earlham yn Liar.

Yng nghategori'r cyflwynydd gorau cafodd y gyflwynwraig Beti George ei henwebu am ei rhan yn y rhaglen Beti George: Colli David. Enillydd y categori oedd Gareth Thomas yn Alfie v Homophobia: Hate in the Beautiful Game.

Yr enillwyr hyd yma a'r rhai sydd wedi cael eu henwebu:

CYFLWYNYDD

GARETH 'ALFIE' THOMAS yn Alfie v Homophobia: Hate in the Beautiful Game

TLWS SIÂN PHILLIPS

LINDY HEMMING - dylunydd gwisgoedd. Mae ei gwaith mwyaf diweddar yn cynnwys Wonder Woman a Wonder Woman 1984, ffilmiau Paddington a Casino Royale.

GWOBR CYFRANIAD EITHRIADOL I DELEDU

MAVIS NICHOLSON - daw Mavis o Gastell-nedd yn wreiddiol ac mae'n adnabyddus fel cyflwynydd sioe sgwrsio benywaidd cyntaf y DU. Mae ei chyfweliad â'r canwr David Bowie ym mis Chwefror 1979 yn cael ei ystyried yn o'r cyfweliadau gorau â'r canwr.

ACTOR

IOAN GRUFFUDD fel Andrew Earlham yn Liar

JACK ROWAN fel Sam yn Born to Kill

MARK LEWIS JONES fel Steve Baldini yn Keeping Faith/Un Bore Mercher

RHODRI MEILIR fel Dylan Harris yn Craith

ACTORES

AMANDA MEALING fel Connie Beauchamp yn Casualty

ANNES ELWY fel Beth March yn Little Women

EVE MYLES fel Faith Howells yn Keeping Faith/Un Bore Mercher

GWYNETH KEYWORTH fel Megan yn Craith

RHAGLEN BLANT

CIC

DEIAN A LOLI

TITSH

DYLUNIO GWISGOEDD

SARAH-JANE PEREZ ar gyfer Keeping Faith/Un Bore Mercher

SIAN JENKINS ar gyfer Reqiuem

ZOE HOWERSKA ar gyfer Bang

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL

IAN MICHAEL JONES ar gyfer Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America

JAMES HALE ar gyfer Hidden Cardiff with Will Millard

LAURA MARTIN-ROBINSON a CLAIRE HILL ar gyfer Richard and Jaco: Life with Autism

MOLLY-ANNA WOODS ar gyfer Sweet Sixteen: A Transgender Story

CYFARWYDDWR: FFUGLEN

BRUCE GOODISON ar gyfer Born to Kill

GARETH BRYN ar gyfer Craith

PHILIP JOHN ar gyfer Bang

EUROS LYN ar gyfer Kiri

GOLYGU

DAFYDD HUNT am ei waith yn Bang

RHAGLEN ADLONIANT

ONLY MEN ALOUD IN BOLLYWOOD

SALON

SIR GARETH EDWARDS AT 70

UCHAFBWYNTIAU EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2017

CYFRES FFEITHIOL

CERYS MATTHEWS A'R GOEDEN FALED

EXTREME WALES WITH RICHARD PARKS

ONE BORN EVERY MINUTE

SURGEONS: AT THE EDGE OF LIFE

GÊM

LATE SHIFT

NEWYDDION A MATERION CYFOES

WALES INVESTIGATES

WEEK IN WEEK OUT

NEWYDDION 9 YMOSODIAD MANCEINION

CERDDORIAETH WREIDDIOL

AMY WADGE / LAURENCE LOVE GREED ar gyfer Keeping Faith/Un Bore Mercher

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO

SAM CARE ar gyfer Born to Kill

STEVE LAWES ar gyfer Keeping Faith/Un Bore Mercher

STUART BIDDLECOMBE ar gyfer Craith

FFOTOGRAFFIAETH FFEITHIOL

ALED JENKINS ar gyfer Y Ditectif

HUW TALFRYN WALTERS ar gyfer Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America

LUKE PAVEY ar gyfer The River Wye with Will Millard

FFILM FER

HELFA'R HELI

RHAGLEN DDOGFEN UNIGOL

RICHARD AND JACO: LIFE WITH AUTISM

SAIN

JOHN MARKHAM ar gyfer Band Cymru 2018

DRAMA DELEDU

BANG

BORN TO KILL

PARCH

AWDUR

MATTHEW HALL ar gyfer Keeping Faith/Un Bore Mercher

Mae'r seremoni yn cael ei chyflwyno gan Huw Stephens.