Image copyright Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y gallai tywydd garw dros y penwythnos ym mron pob rhan o Gymru achosi llifogydd a difrod i adeiladau.

Mae'r rhybudd melyn o law trwm, cyson - sy'n debygol o effeithio ar bob sir heblaw am Sir Y Fflint - yn dod i rym am 06:00 ddydd Gwener ac yn para tan 23:59 nos Sadwrn.

Rhannau o dde a gorllewin Cymru sy'n debygol o gael y cawodydd trymaf wrth i fand o law symud yn araf ar draws y wlad, ond fe allai rhwng 50 a 100 milimedr o law syrthio ym mannau uchel agored y de a'r de orllewin cyn diwedd y dydd.

Hefyd mae disgwyl gwyntoedd cryfion hyd at 60mya, all gael effaith mewn mannau arfordirol pan fo'r llanw'n uchel.

Fe allai'r amodau fod yn ddigon difrifol i achosi difrod i goed a llifogydd wrth i ddraeniau a ffosydd lenwi gyda brigau a dail.

Mae rhybudd y gallai hynny achosi amodau anodd i yrwyr ac arwain at gau rhai ffyrdd a chanslo rhai gwasanaethau i deithwyr.

Hefyd mae toriadau i gyflenwadau trydan yn bosib i rai cartrefi a busnesau.

Mae disgwyl y bydd cawodydd trwm yn parhau mewn rhannau o Gymru ddydd Sadwrn wrth i'r band o law symud tua'r gogledd.