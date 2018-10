Cosb am wrthod talu ffi trwydded deledu

Image caption Heledd Gwyndaf, a welir yng nghanol y llun yn dal dogfen, gyda chefnogwyr y tu allan i Lys Ynadon Aberystwyth

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi'i rhyddhau'n amodol am chwe mis gyda gorchymyn i dalu costau am beidio talu am drwydded deledu.

Roedd Heledd Gwyndaf wedi pledio'n ddi-euog i beidio â thalu am drwydded.

Yn Llys Ynadon Aberystwyth, dywedodd yr erlyniad bod swyddogion wedi ymweld â chartref Heledd Gwyndaf yn Nhalgarreg ar 17 Ebrill a darganfod bod ganddi deledu yno a'i bod yn gwylio rhaglen heb drwydded.

Mae dros 70 o aelodau'r Gymdeithas yn gwrthod talu eu trwydded ar hyn o bryd.

Wrth ymddangos yn y llys, dywedodd Heledd Gwyndaf fod y system ddarlledu cyfredol o dan reolau OFCOM yn anigonnol.

Tra'n cydnabod y gyfraith dywedodd ei bod yn ymgyrchu dros yr achos a'i hawliau democrataidd.

Dywedodd Ms Gwyndaf wrth y llys: "Rwy'n amcangyfrif y gellid cynnal tair gorsaf radio a thair sianel deledu Gymraeg drwy ddatganoli darlledu i Gymru. Gellid ariannu'r sianeli yma drwy'r ffi drwydded bresennol a thrwy godi ardoll ar ddarlledwyr sy'n creu cynhyrchiadau Saesneg yng Nghymru."

Wrth ddyfarnu dywedodd y Barnwr Gwyn Jones mai swyddogaeth y llys oedd i erlyn yn ôl y gyfraith yn hytrach na "newid polisiau gwleidyddol".

Cafodd Heledd Gwyndaf orchymyn i dalu £170 mewn costau a'i rhyddhau'n amodol am chwe mis.