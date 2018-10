Image copyright Heddlu Dyfed-Powys Image caption Cafodd corff Simon Clark ei ganfod ym maes carafanau'r Grove ym Mhentywyn

Bydd dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio dyn 54 oed yn Sir Gaerfyrddin yn sefyll ei brawf ym mis Mawrth.

Mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Abertawe fe wnaeth Jeffrey Ward, 40 oed, ond siarad i gadarnhau ei enw, ei oedran a'i genedligrwydd.

Cafwyd hyd i gorff Simon Clark mewn maes carafanau ym Mhentywyn ar 28 Medi.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas wrth 40, a thri diffynnydd arall y bydd yr achos yn eu herbyn yn dechrau ar 18 Mawrth 2019.

Mae Kirston Macklin, 52, Linda Rowley, 52, a Julie Harris, 46, wedi eu cyhuddo o roi cymorth i droseddwr.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dal yn chwilio am ddyn arall, Steven Baxter, mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth ac mae gwobr o £5,000 yn cael ei gynnig am wybodaeth fyddai'n arwain at ddod o hyd iddo.