Roedd y ffordd yma wedi cau am gyfnod wedi'r digwyddiad

Mae'r heddlu'n chwilio am ddau ddyn wedi gwrthdrawiad ffordd "difrifol" ar yr A499 rhwng Glynllifon a Phontllyfni yng Ngwynedd fore Gwener.

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru roedd dau ddyn wedi gadael ar droed cyn i wasanaethau brys gyrraedd toc wedi 05:00.

Roedden nhw mewn pick-up Ford Ranger oren, ond mae'r heddlu'n gofyn am gymorth y cyhoedd am eu bod yn credu i'r ddau gerdded o'r digwyddiad i gyfeiriad Pwllheli.

Dywedodd llefarydd eu bod yn credu i'r ddau fod yn aros a gweithio ym Mhwllheli.

Fe gaeodd y ffordd am gyfnod cyn ailagor am 08:00.