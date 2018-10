Image caption Fe siaradodd y ddioddefwraig gyda gohebydd BBC Cymru, Jordan Davies

Mae un o ddioddefwyr pâr priod o'r Barri a gafwyd yn euog o nifer o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant yn galw am ymchwiliad annibynnol i dystiolaeth goll, a roddwyd ganddi 20 mlynedd yn ôl.

Roedd Avril Griffiths, 61, a Peter Griffiths, 65 - gafodd eu dedfrydu fis Hydref - wedi gwadu cyfres o droseddau rhyw yn y 1980au a'r 90au yn erbyn merched oedd yn blant ar y pryd.

Dywedodd dau o'u dioddefwyr eu bod nhw'n credu fod y cwpl yn rhan o rwydwaith pedoffeilia, a oedd yn cynnwys swyddogion heddlu.

Does dim gwybodaeth sy'n awgrymu unrhyw "gydgynllwynio" neu "falais" o ran y dystiolaeth goll, yn ôl Heddlu De Cymru.

Mae'r llu wedi dweud yn y gorffennol bod ymchwiliad wedi bod i honiadau o gysylltiad rhwng swyddogion a Peter Griffiths, ond ni chafwyd hyd i unrhyw dystiolaeth o ddrygioni.

Yn y cyfamser, fe gadarnhaodd Heddlu De Cymru bod un ddynes arall wedi dweud ei bod hi wedi cael ei cham-drin gan y pâr priod.

Yn ystod yr achos roedd honiadau fod swyddogion heddlu yn bresennol yn ystod parti ar gwch lle cafodd un dioddefwr ei threisio, ac yna ei bygwth er mwyn ei chadw yn dawel.

Dywedodd yr unigolyn wrth y BBC fod y camdrinwyr wedi dweud mai "nhw oedd y gyfraith", a byddai neb yn ei choelio pe tai hi'n rhannu'r honiadau.

Image copyright Wales news service Image caption Roedd Avril a Peter Griffiths wedi gwadu'r holl gyhuddiadau yn eu herbyn

Fe wnaeth y ddynes, sydd am barhau yn ddienw, gyflwyno ei thystiolaeth i'r heddlu yn fuan yn y 2000au, gan gynnwys llun bron-noeth ohoni hi gyda Peter ac Avril Griffiths ac enwau rhai o'r unigolion eraill oedd yn rhan o'r "rhwydwaith".

Dywedodd wrth swyddogion ar y pryd y byddai'r "dystiolaeth yn disgyn i'r dwylo anghywir" os nad oedd yn cael ei gadw'n ddiogel.

"Fe wnes i sôn am fy mhryder y byddai'r dystiolaeth yn mynd ar goll gan fod swyddogion heddlu yn rhan ohono," meddai.

Ychwanegodd y ddynes ei bod wedi derbyn sicrhad y byddai'r dystiolaeth yn cael ei gadw'n ddiogel, ond clywodd y llys yn ystod yr achos nad oedd modd darganfod unrhyw dystiolaeth o'r cyfnod a bod rhywfaint wedi ei ddinistrio.

'Dwi'n flin'

Clywodd y rheithgor fod Gwasanaeth Erlyn y Goron ar y pryd wedi argymell na ddylid erlyn Peter ac Avril Griffiths.

Wrth ganmol gwaith yr heddlu ar ddod â'r cwpl gerbron llysoedd, dywedodd y ddioddefwraig yr hoffai weld corff gwarchod yr heddlu - Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) - neu gorff tebyg, i ymchwilio i'r hyn a ddigwyddodd i'r dystiolaeth goll.

"Dwi'n flin, hoffwn i wybod lle mae'r dystiolaeth wedi mynd, hoffwn i wybod pwy wnaeth iddo ddiflannu a pham, hoffwn i ei weld yn dod i'r amlwg fel bod troseddwyr eraill yn cael eu heuogfarnu hefyd."

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod peth tystiolaeth wedi cael ei golli ar ôl i lawr gwaelod swyddfa'r heddlu orlifo, ac os ydyn nhw'n derbyn unrhyw gwyn am dystiolaeth goll yna bydden nhw'n edrych fewn i'r mater.

Ychwanegodd nad oedd yna unrhyw dystiolaeth bellach i gefnogi ymchwiliad i'r honiadau fod unigolion eraill yn rhan o rwydwaith pedoffeilia.