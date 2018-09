Image caption Nid yw Ms Szymanowicz wedi gweld ei merch ers chwe blynedd

Mae mam merch o Gymru gafodd ei chipio gan ei thad chwe blynedd yn ôl yn dal i boeni na fydd yn gweld ei merch fyth eto.

Cafodd Talia Belaid, oedd yn fabi ar y pryd, ei chymryd gan ei thad, Maher Belaid, i Libya yn 2012.

Dychwelodd Mr Belaid i Brydain yn 2014 a chael ei garcharu am gipio, ond nid yw wedi cydymffurfio â gorchymyn i ddychwelyd Talia i'r DU.

Mae ei mam, a chyn-wraig Mr Belaid, Malgorzata Szymanowicz o'r Barri, wedi siarad am ei thorcalon ar ôl bod i ffwrdd o'i merch am flynyddoedd.

Cafodd Mr Belaid ei ryddhau hanner ffordd drwy ei ddedfryd yn Awst 2017, ac mae'n wynebu cael ei alltudio o'r wlad.

Yn ôl AS Canol Caerdydd, mae "amser yn rhedeg allan" ac mae lle i drafod anfon Mr Belaid yn ôl i'r carchar am beidio ag ufuddhau i'r gorchymyn i ddychwelyd ei ferch.

Image caption Mae Talia'n chwech oed erbyn hyn ac yn byw gyda'i mam-gu yn Tripoli

Aeth Mr Belaid â Talia i Tunisia pan oedd hi'n bedair mis oed, ac mae hi bellach yn byw gyda'i fam yn Tripoli.

Er iddo gael gorchymyn llys i ddychwelyd ei ferch i Brydain, nid yw wedi gwneud hynny hyd yn hyn.

Am nad oes presenoldeb consylaidd yn Libya, nid oes modd cynorthwyo Prydeinwyr i adael y wlad honno.

'Meddwl am Talia bob dydd'

Cytunwyd i ohirio alltudiad Belaid am 12 mis er mwyn trefnu i Talia gael ei dychwelyd i'r DU, ond mae Ms Szymanowicz yn pryderu y bydd pob gobaith o weld ei merch eto'n diflannu gyda Belaid pan fydd yn cael ei anfon yn ôl i Libya.

Aeth Ms Szymanowicz am flynyddoedd heb weld ei merch, ond bellach gyda chymorth elusen Reunite mae wedi gallu cael sgyrsiau Skype cyson.

Nid yw Talia'n medru siarad llawer o Saesneg, felly mae'n rhaid i Mr Belaid gyfieithu'r sgyrsiau o'r Arabeg, o'i gartref yntau yn Llundain.

Dywedodd Ms Szymanowicz: "Pan welais i hi am y tro cyntaf, roeddwn yn nerfus iawn am sut fyddai hi, am nad yw'n fy 'nabod."

Image copyright Wales News Service Image caption Cafodd Maher Belaid ei garcharu am chwe blynedd a hanner am gipio ei ferch

Ond rhannodd Ms Szymanowicz bod ei merch yn siaradus ac yn rhoi "cusanau di-ri i fi ac yn gwneud siâp calon gyda'i dwylo".

"Mae bob dydd yn anodd i fi, am fy mod i'n meddwl 'beth mae hi'n ei wneud, a phwy sydd yn ei gwisgo hi nawr?' wrth fynd i gysgu.

"Dwi'n meddwl am Talia bob dydd."

Mae Ms Szymanowicz yn gwybod y bydd aduniad yn anodd i bawb, ac mae'n anodd iddi glywed ei merch yn galw rhywun arall yn 'mam'.

"Fe ddylai fy merch fod gyda fi ac mi ddylwn i fod gyda'm merch.

"Gyda chariad mae unrhyw beth yn bosib."

Image caption Mae Jo Stevens AS yn galw am "gymorth cyfreithiol" pellach er mwyn cael Talia yn ôl i Gymru

Mae Jo Stevens, AS Canol Caerdydd, yn galw ar yr ysgrifennydd tramor a'r ysgrifennydd cyfiawnder i edrych eto ar yr achos, gan ddweud bod "amser yn rhedeg allan".

Yn ôl Ms Stevens, dylid trafod anfon Belaid yn ôl i'r carchar os na fydd Talia yn cael ei dychwelyd i'r DU.

Mae Ms Stevens hefyd yn galw am "gymorth cyfreithiol" pellach, a bod "diffyg argaeledd cymorth cyfreithiol wedi bod yn rhan o'r broblem".

"Mae'n fy ngwneud yn grac bod rhywun yn gallu diystyru'r gyfraith yma, ac nad yw gwledydd tramor yn dilyn hawliau dynol rhyngwladol," meddai.

"Yng nghanol hyn i gyd mae plentyn diniwed nad yw wedi gallu gweld ei mam."

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref: "Mae pob penderfyniad i symud pobl o'r wlad yn cael eu gwneud fesul achos, gydag amgylchiadau unigol pob achos yn cael ystyriaeth ofalus."