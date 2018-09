Matthew Rhys yn diolch i eisteddfodau am ei lwyddiant

Image copyright Reuters

Nos Sul, enillodd Matthew Rhys wobr Emmy am yr actor gorau mewn cyfres ddrama am ei rôl yng nghyfres 'The Americans'.

Mae wedi troi at Twitter i ddiolch am bob cefnogaeth ac am yr holl brofiadau gafodd drwy ei fagwraeth Gymreig sydd wedi ei helpu i gyrraedd yr uchelfannau - yn eisteddfodau o bob math, ac hyd yn oed dweud adnodau yn y Capel - gan ddefnyddio'r hashnod #caewchydrysauynycefn.

Mae nifer o'i ffans wedi trydar negeseuon yn dangos eu syndod o glywed ei acen Gymreig wrth iddo ddiolch am y wobr o'r llwyfan yn y seremoni yn Los Angeles.

Doedd nifer ohonyn nhw ddim yn sylweddoli mai Cymro oedd o hyd yn oed, heb sôn am fod yn gallu adrodd adnodau yn Gymraeg!

Nid dyma'r tro cyntaf i rai o'n sêr mwyaf ni ddiolch am eu profiadau o gystadlu mewn eisteddfodau pan oedden nhw'n ifanc.

Mae Bryn Terfel bellach yn ganwr byd-enwog ond mae bob amser yn llafar iawn ynglŷn â dylanwad eisteddfodau a chystadlu arno.

"Dwi wedi cael fy nhrwytho ym maes yr Eisteddfod, dwi wedi 'ym mwydo i fod yn un oedd yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol, a'r ffaith bod mis Awst yn mynd i fod yn rhywbeth oedd yn coroni'r cyfan," meddai.

"Na'i byth anghofio ennill yng Nghaerdydd, pan o'n i'n gwta bymtheg oed, yr unawd cerdd dant, a chyrraedd gartre ar ôl yr wythnos, a'r holl lythyrau a chardiau yn dweud llongyfarchiadau.

"Ac mae'n bwysig bod y llwyfan yma - bod yr ifanc yna yn cystadlu, a bod ni fel cenedl yn ei mwynhau hi."

Eleni, perfformiodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd am y tro cyntaf ers blynyddoedd, mewn cyngerdd oedd yn coffáu perthynas y canwr Paul Robeson â Chymru. Dywedodd ei fod yn falch iawn o allu canu yn yr Eisteddfod unwaith yn rhagor.

Image caption Enillodd Bryn Terfel Wobr Osborne Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Porthmadog yn 1987

Mae seren y West End, Connie Fisher, wedi diolch i'r profiadau gafodd hi wrth gystadlu gyda'r Urdd. Dywedodd fod ei dyled yn fawr i'r Urdd am ei hannog i berfformio a hefyd i siarad Cymraeg gan nad yw ei rhieni'n siarad gair o'r iaith. Dywedodd hefyd ei bod yn gobeithio bod ei thaith hi yn ysbrydoliaeth i gystadleuwyr ifanc yr eisteddfod.

"Rwyf yn gwerthfawrogi pob cyfle ges i gystadlu yn yr Urdd ac fe helpodd y profiadau hyn i mi ddatblygu fel perfformwraig," meddai.

Roedd actor Garry Monk ar Pobol y Cwm, Richard Lynch, wrth ei fodd fel Llywydd y Dydd yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed, oherwydd ei atgofion melys o fod yn aelod o'r Urdd. Mae'n sicr yn teimlo fod cystadlu wedi bod o fudd iddo yn ei fywyd proffesiynol:

"Mae budd yn dod o unrhyw gyfle pan yn ifanc i sefyll o flaen cynulleidfa a pherfformio, dysgu peth yw'r broses o wneud hynny a sut i ffocysu a delio gyda'r pwysau. Hefyd, dysgu sut i wneud hyn dro ar ôl tro. Ddysges i lot fawr o gael bod o flaen cynulleidfa fyw o oedran ifanc."

Ac wrth gwrs, beth am esgus arall i wylio'r fideo gwych yma o gyfaill Matthew Rhys, y seren actio arall o Gaerdydd, Ioan Gruffudd, yn dangos ei sgiliau canu alaw werin yn Eisteddfod Genedlaethol Nedd a'r Cyffiniau yn 1994. Mae'n siŵr fod y profiad yma wedi ei baratoi ar gyfer ei yrfa lwyddiannus yn Hollywood!