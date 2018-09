Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu manylion gwariant diweddaraf ar hybu addysg Gymraeg.

Fe fydd £51m yn cael ei wario ar "gefnogi tua 41 o brosiectau mewn 16 awdurdod lleol, a chreu 2,818 o lefydd ysgol a gofal plant ychwanegol i ddysgwyr Cymraeg".

Bydd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn gwneud y cyhoeddiad yn swyddogol ar ymweliad ag Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl ddydd Mercher.

Yno, bydd ysgol gynradd newydd yn cael ei hagor gyda meithrinfa ar y safle, a hynny o ganlyniad i dderbyn arian o dan y Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg.

Hefyd ymysg y prosiectau fydd yn derbyn arian fydd yr ysgolion cynradd newydd Cymraeg ym Merthyr Tudful a Thorfaen, yr ysgol cyfrwng Gymraeg gyntaf erioed yn nhref Mynwy, a chanolfan Gymraeg arloesol yn Sir Ddinbych.

Bydd hefyd yn golygu gwella cyfleusterau meithrin yn Rhondda Cynon Taf, creu lleoedd gofal plant cyfrwng Cymraeg ym Mhen-y-bont ac ymestyn y ddarpariaeth mewn ysgolion yng Nghaerffili.

Image caption Mae'r gwariant yn 'gosod y sylfeini cywir i gyrraedd y targed' o filiwn o siaradwyr Cymraeg, medd Eluned Morgan

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes fod y cyllid "yn rhoi'r golau gwyrdd i ganolfannau Cymraeg ledled Cymru".

"Mae ein her o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn her sylweddol ac addysg yw'r allwedd i'n llwyddiant," meddai.

"Drwy fuddsoddi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd a gwella a chynyddu gwersi Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg rydyn ni'n agor y drws i'r dyfodol ac yn gosod y sylfeini cywir i gyrraedd y targed yma.

"Drwy gyfuno'r cyllid o dan y Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg a Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant rydyn ni wedi gallu sicrhau'r manteision mwyaf o'n buddsoddiadau o dan y ddwy raglen er mwyn annog twf a darpariaeth mewn dau faes pwysig."