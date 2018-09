Mae dynes sydd â chyflwr Motor Niwron wedi galw am newid y gyfraith er mwyn rhoi'r hawl i bobl ddewis os ydyn nhw am ddod â'u bywydau i ben.

Cafodd Gwenda Owen o Ruthun wybod fod ganddi'r cyflwr ym mis Mawrth 2017.

"Mi oeddwn i'n gwybod bod rhywbeth mawr o'i le a 'mond yn gobeithio bod gen i rywbeth fel MS, ME neu Parkinson's," meddai wrth raglen Manylu BBC Radio Cymru.

"Ond efo Motor Niwron mi oeddwn i'n gwybod bod amser yn brin. Mi oedd hi'n sioc."

Mae'r cyflwr yn cael effaith ar gelloedd yn yr ymennydd a'r nerfau sy'n rheoli cyhyrau'r corff.

Bellach mae Mrs Owen mewn cadair olwyn, yn cael cymorth gofalwyr fore a phrynhawn ac wedi cael gosod pibell fwyd yn ei stumog.

"Mae'n bwysig tra dwi'n weddol iach i gael y peg i mewn i helpu ar gyfer y dyfodol pryd fyddai ddim yn gallu llyncu, pryd fyddai'n glafoerio a phan fydd y llais yn mynd. Ofn y dyfodol sydd gen i."

'Hawl i ddewis peidio byw'

Yn gyn-athrawes a phennaeth ysgol, fe enillodd Mrs Owen wobr arbennig yn gynharach eleni am ei chyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Nawr mae hi'n awyddus i godi ymwybyddiaeth am gyflwr Motor Niwron a thynnu sylw at y gofal "anhygoel" mae hi wedi ei dderbyn.

Ond mae hi hefyd wedi trafod ei chynllun diwedd oes mewn manylder gyda'i meibion a'i gŵr, John.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Dywedodd Gwenda Owen bod ganddi "hawl i fyw a hawl dewis peidio byw"

Yn 2014 fe bleidleisiodd Aelodau'r Cynulliad yn erbyn yr egwyddor o ganiatáu cynorthwyo unigolyn i ddod â'u bywyd i ben.

Ond mae Mrs Owen yn bendant bod angen newid y gyfraith ar gymorth i farw yng Nghymru a Lloegr.

"Dwi gant y cant y tu ôl iddo fo - mae'n rhaid cael dewis," meddai.

"Mae gen i hawl i fyw, mae gen i hawl i ddewis peidio byw.

"Dwi'n glynu at hynny achos dwi'm isio goroesi a bod mewn 'stafell ar fy mhen fy hun - ond dwi ddim isio cario 'mlaen fel hyn.

"Dwi ddim isio i 'mhlant fynd drwy hyn, dwi ddim isio John fynd drwy hyn."

Mae ewthanasia a rhoi cymorth i rywun farw yn anghyfreithlon yng Nghymru a Lloegr, ond nid mewn gwledydd fel y Swistir.

Image caption Gwenda Owen gyda'i gŵr, John

Mae rhai yn dewis mynd i glinig Dignitas yn y wlad honno er mwyn dod â'u bywydau i ben.

"'Da ni wedi trafod Dignitas ers y cychwyn efo'r hogia', efo John, efo ffrindiau - dwi ddim yn cuddio dim byd."

'Nid dyma'r farn gyhoeddus'

Mae'n bwnc y mae gan ei gŵr John, sy'n weinidog, farn bendant arno hefyd.

"Dwi'n gwybod bod yr eglwys dwi'n perthyn iddi a phobl eglwys arall yn gwrthwynebu ewthanasia a Dignitas yn y mater yma," meddai.

"Fy egwyddor i ar hyd y blynyddoedd ydy lle mae 'na fywyd mae 'na obaith a dwi am lynu at yr egwyddor honno.

"Ond os ydy Gwenda yn dod i'r penderfyniad na fedar hi wynebu mwy - dwi ddim isio colli Gwenda - ond dwi ddim isio ei gweld hi'n diodde' chwaith.

"Ond os daw hi i'r penderfyniad hwnnw, fyddai gant y cant y tu ôl iddi hi er 'mod i'n sylweddoli nad dyma'r farn gyhoeddus neu'r farn swyddogol."