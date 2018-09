Cyn-arweinydd yn ymddiswyddo o UKIP

Mae cyn-arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad wedi ymddiswyddo o'r blaid.

Dywedodd Caroline Jones fod arweinydd UKIP, Gerard Batten yn gelyniaethu aelodau drwy symud y blaid i'r asgell dde eithafol.

Dywedodd AC Gorllewin De Cymru, a fydd nawr yn eistedd fel aelod annibynnol, fod y blaid yn symud "i gyfeiriad nad ydw i'n gyffyrddus gydag e".

Mae ei phenderfyniad yn golygu fod gan grŵp UKIP - a ddaeth i'r Senedd gyda saith AC yn 2016 - nawr ddim ond pedwar aelod.

Fe wnaeth aelodau UKIP ethol Gareth Bennett i arwain y grŵp yn y Cynulliad dros yr haf, fisoedd wedi i Caroline Jones a dau gyd-aelod ddisodli'r cyn-arweinydd Neil Hamilton.

Cymodi nid gelyniaethu

Dywedodd Ms Jones wrth BBC Cymru: "Mae'r blaid wedi mynd i gyfeiriad nad ydw i'n gyffyrddus ag e."

Ychwanegodd fod Mr Batten yn newid y blaid i "safbwynt mwy asgell dde eithafol, ac mae llawer o aelodau profiadol - gan gynnwys fi fy hun - yn ei weld fel rhywbeth annymunol iawn".

Image caption Cafodd Gerard Batten ei benodi'n arweinydd UKIP ym mis Ebrill

"Wnes i erioed ymuno gyda'r blaid i fod yn rhan o sefydliad asgell dde eithafol. Fe wnes i ymuno am fy mod am ddod allan o'r Undeb Ewropeaidd, ac rwy'n dal eisiau gwneud hynny," meddai.

"Dylai Gerard Batten wrando ar bob ochr a cheisio cymodi a dod â phobl at ei gilydd yn hytrach na'u gelyniaethu."

Mae Mr Batten wedi taro'n ôl gan ddweud bod Ms Jones "heb gyflawni unrhyw beth" a bod ei datganiad yn "nonsens gwleidyddol gywir i guddio'r ffaith ei bod hi'n aneffeithiol yn wleidyddol".

Ychwanegodd fod yntau wedi wedi adfer sefyllfa ariannol y blaid a gwella'i pherfformiad yn y polau piniwn.