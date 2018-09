Sir Gaerloyw â'r fantais

Image copyright Rex Features Image caption Mae Jack Taylor ar 98 h.f.a.

Oherwydd y glaw ni chafwyd lawer o chwarae ar ail ddiwrnod y gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd rhwng Morgannwg a Sir Gaerloyw ddydd Mawrth.

Ond yn yr ychydig o chwarae a gafwyd, fe wnaeth yr ymwelwyr sicrhau mai ganddyn nhw y mae'r fantais ar ddiwedd y dydd.

Dechreuodd Sir Gaerloyw ar 133 am 5 wrth ymateb i gyfanswm batiad cyntaf Morgannwg o 137.

Dim ond un wiced y llwyddodd Morgannwg ei chipio ddydd Mawrth wrth i Jack Taylor a Ben Charlesworth sgorio'n rhydd.

Erbyn i'r chwarae ddod i ben, roedd Sir Gaerloyw wedi cyrraedd 284 am chwe wiced - mantais o 147 gyda phedair wiced yn weddill - gyda Taylor ar 98 h.f.a. a Charlesworth ar 65 h.f.a..

Gyda'r rhagolygon tywydd yn well ddydd Mercher, bydd angen i Forgannwg fowlio, ac yna batio'n dda os am gael rhywbeth o'r gêm.