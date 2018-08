Image copyright Patrick Flynn Image caption Mae tystion yn dweud iddyn nhw glywed sŵn ffrwydrad tua 21:00 nos Iau

Mae ymchwiliad yn cychwyn ddydd Gwener i achos tân difrifol sydd wedi dinistrio gweithdy peirianyddol ym marina Caergybi.

Dywedodd tystion eu bod wedi gweld fflamau hyd at 30 troedfedd o uchder yn dod o do'r adeilad, ac roedd yna adroddiadau ar y cyfryngau cymdeithasol o "ffrwydrad".

Fe gychwynnodd y tân o gwmpas 21:10 nos Iau ac fe gymrodd dros ddwy awr i ddiffoddwyr i ddod â'r fflamau dan reolaeth.

Chafodd neb anaf ond mae'r gwres wedi achosi rhywfaint o niwed i adeiladau a cherbydau cyfagos.

Image copyright Daniel M Jones/@messyjessieee Image caption Mae'r tân wedi dinistrio gweithy yn y marina

Dydy'r digwyddiad ddim yn effeithio ar Borthladd Caergybi a theithiau fferi i Iwerddon.

Mae tystion yn dweud eu bod wedi clywed sŵn ffrwydrad yn y marina ychydig wedi 21:00.

Dywedodd Vicki Owens, o RNLI Caergybi bod gwirfoddolwyr yng nghyfarfod blynyddol yr orsaf tua awr cyn i'r tân gychwyn yn y gweithdy drws nesaf.

"Cafodd y ffenestri eu chwalu gyda'r gwres," meddai. "Mae rhywfaint o niwed oherwydd y mwg ac mae 'na olwg ymhob man ond dydi o ddim yn rhyw ddrwg."

"Pan nes i gyrraedd yma roedd y fflamau o'r to o gwmpas 30 troedfedd o uchder ac roedd yn bosib i'w gweld o bell. Roedd o'n frawychus."

Image copyright Twitter/@thebookiespal Image caption Cafodd pedair injan dan ac injan gyda phlatfform uchel eu danfon i'r safle nos Iau

Dywedodd Allan Johnson ar ei gyfrif Twitter ei fod wedi "clywed bang mawr" a gweld "mwg du yn byrlymu" o ardal y marina cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

Hefyd ar Twitter fe rybuddiodd RNLI Caergybi i bawb aros yn ddiogel gan ddweud bod y golygfeydd yn rhai "dinistriol".

Cafodd trigolion yr ardal gyngor i gadw draw ac i gau eu drysau a ffenestri.

Daw'r tân fisoedd wedi i nifer o gychod gael eu dinistrio yn y marina yn ystod Storm Emma ym mis Mawrth.