Lluniau: Gŵyl y Dyn Gwyrdd 2018 // In pictures: Greenman Festival 2018

Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd wedi tyfu'n un o ddigwyddiadau mwyaf y calendr gerddoriaeth yng Nghymru ers ei sefydlu nôl yn 2003. Y ffotograffydd Mark Lewis aeth i'r ŵyl ar gyrion Crughywel ym Mhowys eleni ar ran Cymru Fyw.

Since its inception in 2003, Greenman has grown to become one of the biggest music festivals in Wales. These are some of this year's highlights, seen through the lens of photographer Mark Lewis.

Image copyright Mark Lewis

Un o'r ffyrdd mwyaf hwyliog o deithio o amgylch y lle - cyn belled mai nid chi sy'n gorfod tynnu... // One of the more innovative ways of getting around the field...

Image copyright Mark Lewis

Y gynulleidfa yn mwynhau yn un o'r pebyll mwyaf lliwgar // Dancers enjoy at one of the most colourful tents seen at this year's festival

Image copyright Mark Lewis

Cwpl yn mwynhau'r heulwen (a'r siampên) // Making the most of the good weather in the hot tub

Image copyright Mark Lewis

Gary & Pel o Live Action Cartoon yn diddannu'r torfeydd // Gary & Pel from Live Action Cartoon were there to entertain the masses

Image copyright Mark Lewis

Yr Americanes a'r gantores werin Peggy Seeger, sydd bellach yn 83 oed, mewn sgwrs yn yr ŵyl // Veteran folk singer Peggy Segger during a talk

Image copyright Mark Lewis

Kelly Jago yn mwynhau mewn lliw // Nice shades, Kelly Jago

Image copyright Mark Lewis

Y comedïwr Clint Edwards ar lwyfan Last Laugh // Comedian Clint Edwards during his stand-up performance on the Last Laugh stage

Image copyright Mark Lewis

Seibiant yn yr haul... // A moment to soak up the atmosphere...

Image copyright Mark Lewis

Prif berfformwyr y nos Sul, y grŵp The War on Drugs // Sunday's headline act on the Mountain Stage were American indie rock band The War on Drugs

Image copyright Mark Lewis

Peter Mackay-Lewis, a'i fab Leo, sy'n ddwy oed, yn gwneud y mwyaf o'r tywydd sych // Peter Mackay-Lewis with his two-year-old son Leo

Image copyright Mark Lewis

Anna Calvi yn perfformio ar y Mountain Stage ar ddiwrnod olaf yr ŵyl eleni // Anna Calvi performing on the Sunday

Image copyright Mark Lewis

Un o'r bandiau Cymraeg oedd yn perfformio eleni oedd Accü o Sir Gaerfyrddin // Carmarthenshire-based Accü perform on the Rising Stage

Image copyright Mark Lewis

Matthew Rees a Danielle Ashburner o Aberdâr yn barod am ddiwrnod o fwynhau // Matthew Rees and Danielle Ashburner of Aberdare looking good in glitter

Image copyright Mark Lewis

Y brif lwyfan ar y nos Sul, wrth i flwyddyn arall ddod i ben // Another Greenman comes to an end. On to the next one!

