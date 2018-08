Image caption Adam Price yw'r Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Bydd Adam Price yn datgan ei fwriad i sicrhau annibyniaeth i Gymru erbyn 2030 wrth iddo lansio ei ymgyrch swyddogol i fod yn arweinydd Plaid Cymru nos Wener.

Ers cyhoeddi y byddai'n herio Leanne Wood am yr arweinyddiaeth mae Mr Price wedi galw am newid enw'r blaid i Blaid Newydd Cymru / New Wales Party mewn ymgais i ddenu mwy o bleidleiswyr.

Mae Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr hefyd wedi galw am gynnydd o 1c mewn treth incwm er mwyn hybu addysg.

Bydd ei ymgyrch yn cael ei lansio mewn digwyddiad yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin nos Wener.

Mae AC Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, hefyd yn herio Ms Wood am arweinyddiaeth y blaid.

Dywedodd Mr Price y byddai'n gobeithio sefydlu Plaid Cymru fel "plaid naturiol" Llywodraeth Cymru, gan ddilyn esiampl yr SNP yn Yr Alban.

Er hyn, credai fod y blaid wedi cyrraedd "croesffordd", a'u bod yn wynebu crasfa os nad oes newid cyfeiriad.

Image copyright Plaid Cymru Image caption Bydd Rhun ap Iorwerth hefyd yn herio Leanne Wood am arweinyddiaeth y blaid yn yr etholiad mis Medi

Mae'r cyn-Aelod Seneddol wedi datgan ei fwriad i ennill etholiadau 2021 a 2026 - ac yna dilyn hynny gyda refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

Annibyniaeth erbyn 2030?

Dywedodd Mr Price: "Annibyniaeth yw'r rheswm wnes i ymuno â Phlaid Cymru, a'r rheswm yr wyf dal yn aelod ar ôl 36 mlynedd.

"Rydw i wastad wedi bod yn gyson - dylwn anelu at sefydlu Cymru annibynnol cyn gynted â phosib.

"Gall annibyniaeth byth fod yn opsiwn 'saff' neu 'chanol y ffordd', ac wrth geisio osgoi dweud pethau fyddai'n dychryn pleidleiswyr, dydyn ni ddim wedi dweud dim byd."

Ychwanegodd: "Dros yr wythnosau nesaf rwy'n gobeithio gallu perswadio aelodau'r blaid mai drwy fy ethol i fel arweinydd newydd bydd modd creu llwybr clir a chredadwy tuag at annibyniaeth Gymraeg."

Mae disgwyl i Blaid Cymru gyhoeddi enillydd yr etholiad ar 29 Medi, wythnos cyn cynhadledd y blaid yn yr Hydref.