Image copyright PA

Mae pryderon ynglŷn â methiannau yn y broses wrth i ac wedi i gleifion gael eu rhyddhau o'r ysbyty wedi iddynt dderbyn triniaeth.

Yn ôl Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), mae gormod o amrywiaeth yn y camau sy'n eu lle wrth ryddhau cleifion ledled y wlad.

Mae'r adroddiad gan AGIC yn dangos bod diffyg ymwybyddiaeth staff ysbytai am y broses, systemau technoleg gwael a methiant gweithwyr proffesiynol i gyfathrebu ymhlith ei gilydd, oll yn cyfrannu at y broblem.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnig 13 argymhelliad, sy'n cynnwys sicrhau fod gan feddygon teulu ac ysbytai berthynas well, a gweithio tuag at alluogi teuluoedd i gymryd rhan fwy blaenllaw wrth benderfynu rhyddhau claf.

Darpariaeth 'dameidiog'

Er bod prif weithredwr AGIC, Dr Kate Chamberlain, wedi dweud bod staff yn ymrwymo i wella rheolaeth y broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty, mae'r llun ar hyd y wlad yn "dameidiog", gyda mentrau a thechnegau lleol yn cael eu datblygu yn "absenoldeb datrysiad cenedlaethol".

Ychwanegodd Dr Chamberlain: "Mae gwendidau yn y broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty yn gallu arwain at ddiffygion yn y gofal i gleifion yn y gymuned.

"Mae gweithio tuag at ddatrys hyn yn golygu bod angen i bob aelod o staff proffesiynol sy'n rhan o ofal claf i gymryd cyfrifoldeb am eu rhan wrth ryddhau'r claf o'r ysbyty."

Image copyright Getty Images Image caption Mae'r adroddiad yn nodi bod angen annog mwy o gyfathrebu rhwng meddygon teulu a staff yn yr ysbytai wrth ryddhau claf o'r ysbyty

Wrth ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru: "Mae'r adroddiad yn nodi bod cofnodi manylion cleifion sy'n cael eu rhyddhau gyda thechnoleg wedi cael effaith gadarnhaol ar y broses yng Nghymru.

"Mae'r system Drawsgrifio Meddyginiaethau ac E-ryddhau (MTeD) ar hyn o bryd yn cael ei ddarparu i ysbytai, gan roi mynediad uniongyrchol at wybodaeth electronig o safon uchel am gleifion wedi eu rhyddhau o'r ysbyty i feddygon teulu.

"Rydym hefyd yn gwneud mwy i rannu'r wybodaeth honno gyda fferyllfeydd cymunedol o ddewis y claf er mwyn sicrhau fod newidiadau i feddyginiaethau y cafodd eu gwneud mewn ysbytai yn cael eu nodi.

"Rydym hefyd yn comisiynu adolygiad o seilwaith TGCh yn y GIG ac yn bwriadu ystyried canfyddiadau'r adroddiad."