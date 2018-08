Image copyright Cyngor Sir Fynwy Image caption Cafodd Mr Down ei ddiarddel ar ôl anfon negeseuon ebost at brif weithredwr Cyngor Sir Fynwy

Mae cynghorydd cymuned yn Sir Fynwy wedi cael ei atal o'i swydd am ddisgrifio bywyd pobl hoyw fel un "annaturiol, gwyrdroëdig, anfoesol ac anghywir".

Daeth panel dyfarnu annibynnol i'r casgliad fod y Cynghorydd Graham Down hefyd wedi cymharu bod yn hoyw â phedoffilia.

Yn ôl Mr Down, oedd yn aelod o Gyngor Cymuned Matharn ac yn gyn-gynghorydd sir, roedd y sylwadau mewn negeseuon ebost yn 2016 at brif weithredwr Cyngor Sir Fynwy yn rhai "preifat".

Ond ym marn y panel, doedd y negeseuon "ddim yn dangos parch ac ystyriaeth at eraill", ac roedden nhw'n torri'r côd ymddygiad yr oedd wedi'i arwyddo wrth gael ei ethol yn gynghorydd yn 2012.

'Dylid condemnio, nid hybu'

Fe gyfeiriodd prif weithredwr yr awdurdod lleol, Paul Matthews y negeseuon at yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, a benderfynodd bod sail trosglwyddo'r gwyn i Banel Dyfarnu Cymru.

Daeth y panel i'r casgliad fod Mr Down wedi torri'r côd ymddygiad, ac fe gafodd ei wahardd fel cynghorydd cymuned am ddeufis.

Mae adroddiad y panel yn nodi fod Mr Down yn "ddig fod y cyngor yn hybu cyfunrhywiaeth ac yn dadlau bod dim dyletswydd ar y cyngor i wneud hynny".

Mewn ebost ar 12 Chwefror 2016, ysgrifennodd Mr Down ei fod "yn eithaf agored erioed" ei fod "yn cytuno â dysgeidiaeth bron pob un o brif grefyddau'r byd fod cyfunrhywiaeth yn wyrdroad anfoesol y dylid ei gondemnio yn hytrach na'i hybu".

Image copyright Twitter/cllrgraham_down Image caption Roedd Graham Down yn aelod annibynnol o Gyngor Sir Fynwy hyd at fis Mai 2017

Aeth ymlaen i ddweud yn yr ebost nad oedd "yn deall pam fod gweithred hoyw yn dderbyniol, yn ôl pob golwg, ond nid gweithred pedoffilaidd. Mae'r ddau yn annaturiol ac rwy'n ei chael yn anodd i weld gwahaniaeth".

Mewn neges arall ar 1 Hydref 2016 yn beirniadau'r gymuned LGBT, dywedodd Mr Down: "Ni allaf dderbyn [eu] gweithgareddau fel [rhai] 'normal' mewn unrhyw ffordd."

Mae adroddiad y panel yn nodi bod brif weithredwr y cyngor sir wedi herio'r sylw hwnnw ond wnaeth Mr Down ddim tynnu ei eiriau'n ôl.

Ym marn y panel, roedd y cynghorydd wedi herio ethos cynhwysol y cyngor mewn ffordd "ddireswm" gan ddiystyru dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus.

Image copyright Cyngor Cymuned Mathern Image caption Rhan o dudalen flaen gwefan Cyngor Cymuned Matharn

Daeth y panel hefyd i'r casgliad fod dau sylw pellach gan Mr Down yn "amharchus" ac yn "debygol o dramgwyddo rhai", ond doedden nhw ddim yn torri'r côd ymddygiad.

Roedd y sylwadau hynny'n dilorni codi baner LGBT yn Neuadd y Sir a chynnal cynhadledd LGBT, "er bod dim arwydd o gynhadledd debyg ar gyfer pobl normal".

Dywedodd yr adroddiad fod Mr Down wedi dyfynnu Martin Luther wrth amddiffyn ei hawl i lynu wrth ei ddaliadau, a bod neb wedi eu tramgwyddo oherwydd y negeseuon.

Penderfynodd y panel yn unfrydol i wahardd Mr Down o Gyngor Cymunedol Matharn am ddeufis, gan argymell iddo wneud ymholiadau am hyfforddiant côd ymddygiad a chydraddoldeb y cyngor sir a chymuned.