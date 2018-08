Wrth aros am ganlyniad y corau cymysg yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd nos Wener, fe ddechreuodd y gynulleidfa ganu 'I Bob Un sy'n Ffyddlon'.

At the National Eisteddfod in Cardiff, the audience breaks into an impromptu version of the popular Welsh hymn 'I Bob Un Sy'n Ffyddlon', in four part harmony.