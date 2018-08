Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn 11 Awst // The Eisteddfod in pictures: The final Saturday

Mae'r wythnos yn dirwyn i ben, felly mwynhewch y delweddau olaf o Eisteddfod Caerdydd. Cofiwch bod uchafbwyntiau'r cystadlu a'r holl ganlyniadau ar gael ar ein gwefan arbennig o'r Steddfod.

It's the Eisteddfod's final day and here are some of the best moments from Saturday. You can see highlights of the festival on our special Eisteddfod website.

Image caption Felly dyna beth mae Siôn Corn yn ei wneud yr adeg yma o'r flwyddyn // So that's how Santa passes the time in August

Image caption Perfformiad teimladwy gan Trefor Pugh a ddaeth yn drydydd yn yr Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd // A passionate performance in the Cerdd Dant Solo competition

Image caption Ond mae'n amhosib dweud os yw'r beirniaid wedi'u plesio neu beidio! // But it's impossible to tell if the judges are impressed or not!

Image caption Cymdeithas offerynnau traddodiadol 'Clera' yn 'jamio' yn y Tŷ Gwerin // Traditional instrumentalists jam in the Tŷ Gwerin (Folk tent)

Image caption Yr hyn sydd tu ôl i eiriau mawr Canolfan y Mileniwm // Behind the words at the Millennium Centre

Image caption Y darlledwr Hywel Gwynfryn oedd awdur y dydd heddiw yn y Babell Lên // Broadcaster Hywel Gwynfryn discusses his biographies of David Lloyd and 'Ryan and Ronnie' in the Babell Lên

Image caption Elin Edwards a'i band Thallo'n perfformio ar lwyfan Llywodraeth Cymru // Elin Edwards and her band Thallo perform on the Welsh Government stage

Image caption Mae'n iawn i chi... ond mae'n rhaid i rywun chwythu'r holl falŵns yma! // It's all very well, but someone's got to inflate all those balloons!

Image caption Yn barod ar gyfer unrhyw argyfwng yn y Pafiliwn // Poised and ready for any emergency in the Pavilion

Image caption Lle 'sych' i guddio rhag y glaw? // Keeping 'dry' on a rainy day?

Image caption Taro Tant yn y Tŷ Gwerin // Striking a chord in the Tŷ Gwerin

Image caption Huw Stephens yw Llywydd yr Ŵyl eleni. Yn ei araith yn y Pafiliwn, disgrifiodd Eisteddfod Caerdydd fel un 'gynhwysol, aml-ddiwylliannol, braf, croesawgar a byrlymus' // Huw Stephens is the Cardiff Eisteddfod's Honorary President, and in his address from the stage he described this year's festival as 'inclusive, multicultural and welcoming'

Image caption Mae 'di bod yn Steddfod anhygoel: Hwyl tan y flwyddyn nesaf // It's been a blast! See you all next year

Hefyd o ddiddordeb: