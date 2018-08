Lluniau'r Steddfod: Dydd Mawrth // The Eisteddfod in pictures: Tuesday

Image caption

Mae Akshita sy'n wreiddiol o Poole yn Dorset, yn fyfyriwr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi a chyd fyfyrwyr yng Nghanolfan y Mileniwm heddiw yn mesur pwysedd gwaed yr Eisteddfotwyr // Akshita and fellow medical students from Cardiff University are on the Maes talking about the importance of testing your blood pressure and offering free checks