Diwrnod y Coroni, diwrnod urddo aelodau newydd i Orsedd y Beirdd, a diwrnod llawn cystadlu yn y Steddfod. Sioned Birchall yw ein ffotograffydd gwadd ar faes yr Eisteddfod.

The crowning of the bard ceremony and a first glimpse of the Gorsedd proceedings at the National Eisteddfod in Cardiff Bay. Our guest photographer is Sioned Birchall.

Image copyright Sioned Birchall Image caption Alwena Mair Owen yn ymarfer ar gyfer y gystadleuaeth Unawd dan 12. Aeth hi ymlaen i ennill hefyd! // Today, it was the turn of the under-12s to take to the main Eisteddfod stage

Image copyright Sioned Birchall Image caption Ymwelwyr o Tsieina, Li Dan Fu a Yu Jie Fu, yn mwynhau eu Eisteddfod gyntaf // Li Dan Fu and Yu Jie have travelled from China to Cardiff Bay for a taste of Welsh culture

Image copyright Sioned Birchall Image caption Aelod cŵl iawn o'r osgordd ar ei ffordd at Gerrig yr Orsedd // Super cool druid leads the way to the stone circle

Image copyright Sioned Birchall Image caption Dau aelod o'r Orsedd - Morgan o'r Bont a Dyfrig Cilgwyn yn eu gwisgoedd glas // Blue robes are for individuals who have made a distinct contribution to their community or the nation.

Image copyright Sioned Birchall Image caption Creu Gwir Fel Gwydr o Ffwrnais Awen - yr Orsedd yng nghysgod Canolfan y Mileniwm // In These Stones Horizons Sing - the Gorsedd gather in the imposing shadow of the Wales Millennium Centre

Image copyright Sioned Birchall Image caption Iechyd da i'r derwyddon newydd i gyd! // Is this the queue for the bar?

Image copyright Sioned Birchall Image caption Mae golwg a theimlad yr Ŵyl yn wahanol iawn eleni // With its city setting, the Eisteddfod 'maes' has a very different look and feel this year

Image copyright Sioned Birchall Image caption Ar un adeg, roedd adeilad ysblennydd y Pierhead yn ganolbwynt i'r byd masnach Cymreig // Some of Cardiff Bay's most iconic buildings form a backdrop to proceedings

Image copyright Sioned Birchall Image caption Branwen o'r Brifddinas a'i gŵr Elis gyda'i gilydd yn eu gwisgoedd gwyrdd // Married couple Branwen and Elis join the Gorsedd

Image copyright Sioned Birchall Image caption A Oes Heddwch? // As a symbol of peace, the ceremonial sword is never fully unsheathed.

Image copyright Sioned Birchall Image caption Cyfle prin i Ashok Ahir, cadeirydd prysur Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd 2018, roi ei draed i fyny // A rare chance for Ashok Ahir, chairman of the Eisteddfod committe, to just sit back and enjoy

Image copyright Sioned Birchall Image caption Aelod newydd yn cael ei derbyn i'r Orsedd // A new member is accepted into the Gorsedd

Image copyright Sioned Birchall Image caption Dal y foment // Capturing the moment

Image copyright Sioned Birchall Image caption Aelodau'r Orsedd yn ymgynull gefn llwyfan // Members of the Gorsedd gather backstage for the crowning ceremony

Image copyright Sioned Birchall Image caption Cyrraedd y Pafiliwn ar gyfer prif seremoni'r diwrnod // Spotlight falls on the Gorsedd as they make their way to the stage for the main ceremony

Image copyright Sioned Birchall Image caption Mae enillydd y Goron ar ei thraed ac mae pawb wrth ei boddau - gan gynnwys Dyfed! // A dramatic moment as the name of the winning bard is announced

Image copyright Sioned Birchall Image caption Llongyfarchiadau Catrin Dafydd // Congratulations to Catrin Dafydd

