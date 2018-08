Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes, Dawns a'r Tŷ Gwerin

Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes, Dance and Tŷ Gwerin

Unawd Offeryn/nau Taro dan 16 oed (85)

1. Owain Siôn

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (80)

1. Catrin Roberts

2. Georgina Belcher

3. Millie Jones

Unawd Piano dan 16 oed (82)

1. Charlotte Kwok

2. Beca Lois Keen

Unawd Telyn dan 16 oed (84)

1. Cerys Angharad

2. Heledd Wynn Newton

3. Megan Thomas

4. Erin Fflur Jardine

Unawd Llinynnau dan 16 oed (81)

1. Eddie Mead

2. Felix Llywelyn Linden

3. Mea Verallo

4. Elen Morse-Gale

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans (62)

1. Anne Collard

