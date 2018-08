Canlyniadau Dydd Iau 9 Awst // Results for Thursday 9 August

Holl ganlyniadau Dydd Iau 9 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Thursday 9August and clips of the competitions.

Llefaru Unigol Agored (148) / Open Solo Recitation (148)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Llefaru Unigol Agored (148) / Open Solo Recitation (148)

1. Megan Llŷn

2. Elliw Dafydd

3. Siôn Jenkins

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet over 21 years (20)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet over 21 years (20)

1. Alaw ac Enlli

2. Siôn Eilir ac Elis Jones

3. Trefor ac Andrew

Unawd Tenor 25 oed a throsodd (42) / Tenor Solo over 25 years (42)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Unawd Tenor 25 oed a throsodd (42) / Tenor Solo over 25 years (42)

1. Efan Williams

2. Arfon Rhys Griffiths

3. Aled Wyn Thomas

Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor25 oed a throsodd (41) / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor Solo over 25 years (41)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor (41) / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor (41)

1. Nia Eleri Hughes Edwards

2. Carys Griffiths-Jones

3. Iona Stephen Williams

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Hefin Jones

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd (99) / Boys' Solo Step Dance over 16 years (99)

1. Osian Gruffydd

2. Daniel Calan Jones

3. Trystan Gruffydd

Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd (100) / Girls' Solo Step Dance over 16 years (100)

1. Nia Rees

2. Lois Glain Postle

3. Lleucu Parri

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored (19) / Cerdd Dant Trio or Quartet (19)

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Matt Spry

Côr Dysgwyr rhwng 10 a 40 mewn nifer (125) / Learners Choir between 10 and 40 members (125)

Unawd Lieder/Cân Gelf o dan 25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo under 25 years (47)

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (31) / Women's Choir with no fewer than 20 members (31)

Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd (48) / Welsh Song Solo over 19 years (48)

Gwobr Goffa Osborne Roberts - Y Rhuban Glas (53) / Osborne Roberts Prize - The Blue Riband (53)

Canlyniadau o leoliadau eraill o amgylch y Maes // Results from other locations

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd // More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw