Image caption Mae Theresa May yn awyddus i drafod cynlluniau ar gyfer polisi amaethyddol newydd gyda ffermwyr Cymru

Mae Prif Weinidog y DU yn bwriadu ymweld â'r Sioe Frenhinol ddydd Iau er mwyn trafod polisi amaethyddol newydd fydd hefyd yn cefnogi'r amgylchedd.

Bydd Theresa May yn amlinellu ei chynlluniau am bolisi ôl-Brexit fydd yn disodli Polisi Amaethyddol Cyffredin yr UE, gan ddweud y bydd "system symlach" o fudd i ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd.

Mae hi'n bwriadu cymryd rhan mewn sesiwn ford gron gyda ffermwyr a sefydliadau er mwyn pwysleisio bod ganddynt y sicrwydd sydd ei angen arnynt i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae rheolwr gyfarwyddwr Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud y bydd yn pwysleisio y byddai Brexit heb gytundeb yn arwain at "ddinistrio cefn gwlad Cymru".

Trafod gyda ffermwyr

Wrth ymweld â'r Sioe yfory, mae disgwyl i'r Prif Weinidog drafod cynlluniau newydd i greu polisi amaethyddol newydd gyda ffermwyr Cymru.

Bydd Mrs May hefyd yn cynnig sicrwydd i ffermwyr allu cynllunio ar gyfer y dyfodol wedi Brexit.

Fe fydd y Prif Weinidog yn cymryd rhan mewn sesiwn ford gron gyda ffermwyr a sefydliadau, gan gynnwys Cymdeithas y Sioe Frenhinol, Undeb Amaethwyr Cymru, NFU Cymru a'r CLA.

Mae hi hefyd am gyfarfod gyda Chlwb Ffermwyr Ifanc Cymru, ymweld â'r Neuadd Fwyd, ynghyd â chyflwyno mesurau o'r Cynllun Amgylcheddol 25 Mlynedd a chamau i gyflwyno'r Bil yr Amgylchedd cyntaf ers 20 mlynedd.

Mae hi'n awyddus i glywed barn ffermwyr Cymru wrth fwrw ati i lunio polisi newydd fydd yn disodli Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) yr UE, sy'n gwobrwyo cymorthdaliadau ar sail faint o dir sy'n cael ei ffermio.

Image caption Dywedodd Lesley Griffiths AC nad yw wedi derbyn mwy o eglurder am arian i ffermwyr Cymru yn y dyfodol

Dywedodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, na dderbyniodd unrhyw eglurder am ariannu'r sector amaeth yn y dyfodol wedi ei chyfarfod gyda Michael Gove, Ysgrifennydd Amgylcheddol Llywodraeth y DU, ddydd Mawrth.

Mae Alan Davies, rheolwr gyfarwyddwr FUW wedi dweud ei fod am bwysleisio i'r Prif Weinidog fod "angen gwarantu'n gyflym faint o arian fydd Cymru'n derbyn."

Dywedodd y byddai Brexit heb gytundeb yn mynd i "roi ffermwyr dan bwysau aruthrol" ac y byddai'n arwain at "ddinistr cefn gwlad Cymru".

Mae llywydd NFU Cymru, John Davies, hefyd wedi dweud ei fod yntau am bwysleisio bod angen i'r llywodraeth gyd-weithio gyda Chomisiwn Ewrop er mwyn sicrhau cytundeb fasnach.

Dywedodd Mr Davies: "Mae angen sicrwydd ar ffermwyr ar frys fod eu marchnad allforio bwysicaf yn aros ar agor."

Mae ffermwyr Cymru yn derbyn gwerth oddeutu £300m y flwyddyn o gymorthdaliadau.

Rhyddid Brexit

Yn ôl Mrs May, mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i gefnogi'r hanner miliwn o bobl sy'n gweithio yn y sector amaethyddol, a bod y llywodraeth yn awyddus i "amddiffyn tir amaethyddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol".

Pwysleisiodd fod y sector amaeth yn cyfrannu mwy na £100bn i economi'r DU.

Dywedodd: "Mae gadael yr EU yn ein cyflwyno gyda chyfle unigryw i drawsnewid ein polisïau bwyd, amaethyddol ac amgylcheddol er mwyn i ni gael diwydiant ffermio iach a ffyniannus ar gyfer y dyfodol.

"Mae gwaredu'r CAP a chyflwyno system symlach sy'n ariannu nwyddau cyhoeddus, fel gwella ansawdd dwr, lleihau allyrru a phlannu caeau o flodau gwyllt i hybu bioamrywiaeth, yn hanfodol yn ein hagwedd newydd.

"Dwi eisiau gwneud y mwyaf o'r rhyddid sy'n cael ei gynnig gan Brexit i greu cynllun newydd sy'n llai biwrocrataidd, ac sy'n gwaredu'r wybodaeth ddiangen sydd angen ar ffermwyr i geisio am grantiau."

Mae'r cynigion wedi eu datblygu ar gyfer Lloegr ar hyn o bryd, ond mae Mrs May yn gobeithio cyd-weithio gydag undebau amaethyddol a Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun penodol i Gymru.